Thuyền cá "bơi" lên quốc lộ, kiếm 8-10 triệu đồng ngày Tết

Thôn Phước Lộc Tây (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) nổi tiếng với nghề nuôi cá trắm cỏ, cá lăng, chình trên sông Trà Khúc. Cuối năm, người dân bán một phần cá cho thương lái theo giá sỉ, phần còn lại để dành đưa lên quốc lộ 24B bán vào dịp Tết Nguyên đán.

Ghe "chở" cá lên quốc lộ dịp Tết (Video: Quốc Triều).

Dịp Tết, nhiều người ngán các loại thịt gia súc, gia cầm nên tìm đến cá sông để thay đổi khẩu vị. Những người này tìm đến thôn Phước Lộc Tây mua cá, đặc biệt là cá trắm cỏ.

Ông Đinh Quang Tiến (thôn Phước Lộc Tây) cho biết, năm nay gia đình ông có 40 con cá trắm cỏ 3,5-4,5kg bán Tết. Cá được bán với giá 120.000 đồng/kg, cao hơn 20.000 đồng/kg so với giá bán sỉ cho thương lái.

“Cá nuôi 2 năm có thể xuất bán. Năm nay gia đình tôi đã bán khoảng 400kg cá cho thương lái, còn lại một ít để bán lẻ dịp Tết kiếm thêm thu nhập”, ông Tiến chia sẻ.

Người dân đưa ghe lên quốc lộ 24B đổ đầy nước rồi bơm oxy để chứa cá. Cá trắm cỏ nuôi 2-3 năm có thể đạt trọng lượng 3-6kg. Cá được nuôi trong lồng tre, nhựa trên sông Trà Khúc. Loài cá này ăn cỏ, lá và củ sắn (mì). Cá lớn nhanh, thịt béo, thơm ngon và sạch nên được nhiều người ưa chuộng.

Trên đường đến nhà bạn, anh Nguyễn Mạnh Dũng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) ghé mua con cá trắm cỏ nặng hơn 4kg. Theo anh Dũng, nhóm bạn của anh hẹn gặp mặt vào mùng 3 Tết. Cả nhóm thống nhất sẽ mua cá để chế biến thành món nhậu.

“Mấy hôm nay ăn toàn thịt heo, thịt gà nên ai cũng ngán. Chúng tôi quyết định mua con cá to để chia ra làm nhiều món nhậu nhằm thay đổi khẩu vị. Mua được con cá to nhìn cũng rất thích”, anh Dũng chia sẻ.

Ngoài cá trắm cỏ, người dân thôn Phước Lộc Tây còn bán cá lăng, cá chình với trọng lượng mỗi con 4-6kg.

Thôn Phước Lộc Tây có khoảng 40 hộ dân nuôi cá với khoảng 70 lồng, phần lớn là cá trắm cỏ. Để nuôi hàng trăm con, người dân phải cần mẫn kiếm một lượng lớn cỏ, lá sắn cho cá ăn suốt ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, sự cực nhọc đó được bù đắp bằng nguồn thu nhập 30-40 triệu đồng mỗi năm cho người nông dân.

Ông Huỳnh Văn Viện, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh, cho biết nghề nuôi cá lồng trên sông Trà Khúc đã có từ hàng chục năm trước. Nuôi cá lồng giúp người nông dân có thêm nguồn thu nhập khá cao. Theo ông Viện, xã có kế hoạch hỗ trợ người dân phát triển mô hình nuôi cá lồng, tiến đến xây dựng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

“Đây là điều kiện để phát triển nghề nuôi cá, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm cá lồng trên sông Trà Khúc nhằm tăng thu nhập cho người nông dân”, ông Viện nói thêm.

Địa điểm nuôi cá lồng trên sông Trà Khúc (Ảnh: Google Maps).