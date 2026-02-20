3 mỹ nhân Việt cùng diện một bộ áo tứ thân, ai nổi bật hơn?

Không phải ngẫu nhiên mà thiết kế lấy cảm hứng từ áo tứ thân - một trong những biểu tượng trang phục truyền thống của phụ nữ Bắc Bộ - lại trở thành điểm giao thoa thú vị giữa 3 gương mặt quen thuộc của làng giải trí.

Tết năm nay, Linh Rin, Bùi Phương Nga, Salim cùng lựa chọn bảng màu đỏ trầm và phom dáng mềm rủ, nhưng cách mỗi người thể hiện lại hoàn toàn khác biệt.

Xuất hiện trong không gian nội thất mang phong cách cổ điển châu Âu, Linh Rin mang đến hình ảnh sang trọng nhưng đậm tinh thần truyền thống Việt Nam.

Được biết đến là fashion influencer (người có ảnh hưởng về thời trang) và doanh nhân, đồng thời là phu nhân của thiếu gia Phillip Nguyễn, Linh Rin từ lâu đã xây dựng hình ảnh gắn với thẩm mỹ thanh lịch, tinh giản và cao cấp. Điều đó thể hiện rõ trong cách cô xử lý bộ trang phục mang cảm hứng truyền thống này.

Thiết kế được tạo hình bằng lớp voan mỏng phủ ngoài, rủ nhẹ theo chuyển động cơ thể, gợi cảm giác mềm mại nhưng vẫn giữ phom đứng trang nhã. Linh Rin gần như không dùng phụ kiện nổi bật, để chất liệu và thần thái làm điểm nhấn.

Cách tạo dáng tiết chế, ánh nhìn nhẹ, cùng bối cảnh ánh sáng vàng ấm khiến bộ trang phục nổi bật hơn.

Trái với vẻ tĩnh lặng của Linh Rin, Bùi Phương Nga lại mang thiết kế trở về với đời sống thường nhật. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 vốn quen thuộc với hình ảnh dịu dàng, nền nã và giàu cảm xúc. Trong bộ ảnh lần này, cô xuất hiện bên chồng - nam diễn viên Bình An - trong không gian sân vườn xanh mát.

Phương Nga và Bình An từ lâu đã được xem là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của làng giải trí Việt. Cặp đôi kết hôn hồi tháng 10/2022, sau hơn 5 năm yêu nhau. Phương Nga chia sẻ, sau khi "về chung một nhà", cô và chồng vẫn không "bỏ cuộc chơi", mà không ngừng phấn đấu, phát triển bản thân hơn.

Khoảnh khắc được chồng bế lên với nụ cười rạng rỡ khiến trang phục trở thành một phần của câu chuyện tình cảm thay vì chỉ là một lựa chọn thời trang.

Lớp voan bay nhẹ theo chuyển động cơ thể, kết hợp biểu cảm tự nhiên, tạo nên tổng thể mềm mại và lãng mạn. Cách Phương Nga thể hiện cho thấy áo tứ thân truyền thống có thể tồn tại như một phần đời sống hiện đại.

Trong khi đó, Salim - hot mom (bà mẹ nổi tiếng) được yêu thích trên mạng xã hội - lại chọn cách dung hòa giữa truyền thống và phong cách trẻ trung. Xuất hiện trước không gian nhà cổ Bắc Bộ, cô giữ tinh thần văn hóa rõ nét, nhưng cách tạo dáng và phối phụ kiện lại rất đời thường.

Salim lựa chọn thần thái nhẹ nhàng, bước đi tự nhiên, kết hợp chiếc túi nhỏ và cách xử lý chuyển động thoải mái. Nhờ đó, thiết kế mang cảm hứng áo tứ thân trở nên gần gũi hơn, bớt tính nghi lễ và tăng tính ứng dụng.

Salim phối hợp trang phục của cô cùng với chồng và con gái. Cô lựa chọn màu sắc giống như chồng và kiểu dáng áo tứ thân giống với cô bé Pam. Điểm khác biệt là bé Pam mặc một bộ áo tứ thân màu sắc khác, tươi sáng hơn.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Salim từng tiết lộ vợ chồng cô chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng vì cả hai rất thấu hiểu nhau. Hải Long không ngại làm việc nhà, chăm sóc con cái và thú cưng, luôn sẵn sàng san sẻ với vợ. Anh cũng cho biết, trong việc dạy con, Salim là người nghiêm khắc hơn, còn anh đảm nhận vai trò bao bọc, che chở. Chính sự đối lập này giúp họ cân bằng trong việc nuôi dạy con.

Ảnh: Instagram nhân vật