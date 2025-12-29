66% CEO Mỹ lên kế hoạch sa thải hoặc ngừng tuyển dụng mới trong năm 2026

Bức tranh thị trường lao động Mỹ năm 2026 đang được phác họa với những gam màu xám xịt khi hai "gọng kìm" là bất ổn kinh tế vĩ mô và sự thay thế của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng siết chặt.

Theo Reuters, các dữ liệu mới nhất từ trang tuyển dụng Indeed và các khảo sát lãnh đạo doanh nghiệp đều chỉ ra một triển vọng tăng trưởng việc làm ở mức rất thấp trong năm tới.

Tâm lý "phòng thủ" bao trùm giới chủ

Tại sự kiện dành cho các CEO do Trường Quản lý Yale tổ chức ở Manhattan tháng này, một con số đáng báo động đã được đưa ra: 66% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ dự định sa thải lao động hoặc giữ nguyên quy mô hiện tại trong năm 2026. Chỉ vỏn vẹn một phần ba số CEO có kế hoạch mở rộng tuyển dụng.

Ông Chris Layden, CEO công ty cung ứng nhân sự Kelly Services, nhận định: "Rất nhiều công ty đang chuyển sang trạng thái chờ đợi và quan sát. Trong bối cảnh bất ổn hiện nay, đầu tư vào nhân sự không còn là ưu tiên hàng đầu".

Bên trong một kho hàng của Amazon ở New Jersey (Ảnh: Reuters).

Thực tế, xu hướng "đóng băng" này đã diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt trong nhiều tháng qua. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã leo lên mức 4,6% trong tháng 11 - mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Trong khi các lĩnh vực thiết yếu như y tế và giáo dục vẫn duy trì đà tăng trưởng, thì thị trường lao động khối văn phòng lại đang chứng kiến sự chững lại rõ rệt. Các "ông lớn" như Amazon, Verizon, Target hay UPS đều đã mạnh tay cắt giảm các vị trí hành chính để tối ưu hóa chi phí.

Tại hội nghị, Giám đốc Tài chính Shopify, ông Jeff Hoffmeister thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không nhận thấy nhu cầu cần tăng nhân sự trong năm tới. Chúng tôi đã duy trì quy mô hiện tại hơn 2 năm nay".

AI và sự chuyển dịch cơ cấu âm thầm

Bên cạnh yếu tố chu kỳ kinh tế, AI đang trở thành nguyên nhân cấu trúc khiến nhu cầu nhân sự sụt giảm. Điển hình như Wells Fargo, lực lượng lao động của ngân hàng này đã giảm từ 275.000 người (năm 2019) xuống còn khoảng 210.000 người hiện nay thông qua tái cấu trúc và cắt giảm chi phí.

CEO Wells Fargo, ông Charlie Scharf dự báo tác động của AI đối với quy mô nhân sự sẽ là "cực kỳ lớn". Dù quá trình này có thể mất nhiều năm để bộc lộ toàn diện, nhưng xu hướng là không thể đảo ngược. "Không ai muốn đứng lên và thừa nhận rằng chúng ta sẽ cần ít nhân sự hơn trong tương lai. Đó là một sự thật rất khó nói", ông Scharf thừa nhận.

Nhận định về tình hình vĩ mô, ông Christopher Waller - thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra cảnh báo nghiêm khắc: "Chúng ta đang tiến rất gần mức tăng trưởng việc làm bằng 0. Đây không phải là dấu hiệu của một thị trường lao động lành mạnh. Doanh nghiệp không cần thêm người, còn người lao động thì sợ mất việc".

Sự lo ngại này dẫn đến tâm lý "bám trụ" của người lao động. Tại tập đoàn công nghệ IBM, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc đã rớt xuống mức thấp nhất trong 30 năm. Tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện tại IBM Mỹ hiện chỉ dưới 2%, giảm sâu so với mức trung bình 7% trước đây.

Các chuyên gia kinh tế tại Indeed dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục neo quanh mức 4,6% trong năm 2026. Đáng chú ý, nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lại là những lĩnh vực từng có mức lương cao và "khát" nhân lực như phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm, marketing. Ngược lại, nhu cầu tuyển dụng sẽ chỉ duy trì tích cực ở các ngành thâm dụng lao động trực tiếp như y tế và xây dựng.