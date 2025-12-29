Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF

Chương trình chính thức diễn ra từ 8/1/2026 đến 8/3/2026. Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động chuyên môn, nhằm đảm bảo hành trình điều trị của khách hàng không bị gián đoạn.

Concept thông báo chương trình “Hạnh phúc chào Xuân 2026” (Ảnh: Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội).

Khi hành trình điều trị cần được tiếp nối đúng thời điểm

Trong hỗ trợ sinh sản, có những giai đoạn người bệnh không thể chủ động lựa chọn thời điểm. Nhiều trường hợp đang ở giữa phác đồ điều trị, chỉ một khoảng ngắt quãng cũng có thể ảnh hưởng đến sự tiếp nối của cả hành trình mong con.

Chính vì vậy, việc duy trì hoạt động chuyên môn ổn định trong giai đoạn đầu năm được xem là yếu tố quan trọng, giúp người bệnh yên tâm điều trị đúng tiến trình đã được xây dựng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, chương trình “Hạnh phúc chào Xuân 2026” được triển khai nhằm tạo điều kiện để các gia đình hiếm muộn tiếp tục điều trị trong bối cảnh phù hợp, với sự theo dõi đầy đủ về chuyên môn và sự đồng hành cần thiết trong từng giai đoạn, đặc biệt với các trường hợp đang kích thích buồng trứng, chuẩn bị niêm mạc hoặc chờ chuyển phôi.

BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó giám đốc chuyên môn thực hiện thủ thuật IVF (Ảnh: Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội).

Chia sẻ gánh nặng chi phí - Mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cao

Bên cạnh yếu tố thời gian và tinh thần, chi phí vẫn là một trong những áp lực lớn đối với nhiều gia đình điều trị hiếm muộn. Trong hành trình IVF, ngoài chi phí thuốc, phần kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm vốn đòi hỏi hệ thống công nghệ cao, phòng lab chuyên sâu và đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí điều trị.

Với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng này, chương trình “Hạnh phúc chào Xuân 2026” được triển khai trong giai đoạn từ 8/1/2026 đến 8/3/2026, áp dụng cho tất cả các bệnh nhân thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn tại bệnh viện.

Theo đó, người bệnh được hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, một trong những hạng mục quan trọng của quá trình IVF, giúp việc tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại trở nên khả thi và phù hợp hơn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - cho biết: “Điều trị hiếm muộn, thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm là cả một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, niềm tin và sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và người bệnh. Mỗi gia đình đến với chúng tôi đều mang theo những câu chuyện rất riêng, có hy vọng, có lo âu và có cả những nỗi buồn từ những lần chưa thành công.

Chính vì vậy, điều quan trọng hơn cả là sự cam kết đồng hành lâu dài. Bệnh viện không chỉ hỗ trợ về chi phí, mà còn đồng hành cùng các cặp vợ chồng bằng chuyên môn vững vàng, quy trình điều trị chuẩn mực và sự tận tâm trong từng giai đoạn.

Chương trình giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF được triển khai với mong muốn giúp bệnh nhân giảm bớt áp lực ban đầu, tiếp cận điều trị sớm hơn và thuận lợi hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình vẫn đang gặp rào cản vì gánh nặng tài chính”.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền tư vấn cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội).

Đồng hành bằng chuyên môn và trái tim người thầy thuốc

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn gia đình hiếm muộn trong và ngoài nước.

Song song với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng môi trường điều trị nhân văn, kiên định với triết lý hoạt động “Phụng sự từ tâm”, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong không khí đầu năm mới, khi nhiều gia đình lựa chọn đây là thời điểm phù hợp để tiếp tục hành trình mong con, việc duy trì hoạt động điều trị ổn định cùng với sự chia sẻ thiết thực về chi phí được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh yên tâm hơn để không bỏ lỡ những giai đoạn quan trọng.

“Hạnh phúc chào Xuân 2026” vì thế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn là sự đồng hành đúng thời điểm - để hành trình làm cha mẹ được tiếp nối trọn vẹn khi mùa xuân về.

Thông tin chương trình “Hạnh phúc chào Xuân 2026”

Thời gian: 8/1/2026 - 8/3/2026

Áp dụng cho các trường hợp thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn. Hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Thông tin liên hệ: Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Địa chỉ: 431 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024 3634 3636 | Hotline: 090 222 1268

Website: www.afhanoi.com