Zalo cập nhật điều khoản, Hiếu PC nói không ứng dụng nào an toàn tuyệt đối

Sau khi đưa ra những cập nhật mới về điều khoản dịch vụ, Zalo đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người dùng bày tỏ lo ngại khi nền tảng này yêu cầu thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm như số điện thoại, căn cước công dân hay hình ảnh cá nhân.

Ứng dụng Zalo gây tranh cãi khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), chuyên viên tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia, nhận định việc các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook hay TikTok, thường xuyên cập nhật điều khoản sử dụng là chuyện bình thường.

"Đây không phải là dấu hiệu bất thường. Các nền tảng cập nhật điều khoản để tuân thủ luật mới, thêm tính năng, bảo vệ quyền lợi người dùng, cập nhật quyền riêng tư, dữ liệu", ông Hiếu PC chia sẻ.

Tuy vậy, việc người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản là vấn đề dễ hiểu. Bởi hiện tại, Zalo được xem là "hạ tầng" chứa nhiều thông tin quan trọng, từ công việc, thông tin liên quan giấy tờ hành chính cho đến các cuộc trò chuyện cá nhân.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng không có ứng dụng nào an toàn tuyệt đối. Mỗi dịch vụ đều sử dụng dữ liệu cho các mục đích riêng như duy trì chức năng, cá nhân hóa trải nghiệm, phục vụ thuật toán hoặc tuân thủ quy định hiện hành.

Để an toàn, người dùng chỉ nên sử dụng dịch vụ cho các mục đích thông thường như trao đổi công việc, hành chính hoặc tài liệu không thuộc dạng bí mật. Người dùng cần tránh gửi những thông tin nhạy cảm liên quan đến hợp đồng bảo mật, dữ liệu tài chính, chiến lược kinh doanh hoặc chuyện riêng tư.

"Quyền của người dùng là hiểu rõ điều khoản và quyết định sử dụng hay không, chứ không nên hoang mang và hiểu sai rằng bị ép buộc phải đồng ý. Thói quen sử dụng mới là yếu tố quyết định mức độ an toàn", ông Hiếu PC nói thêm.

Hiếu PC nhận định không có ứng dụng nào an toàn tuyệt đối (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Trên thực tế, các nền tảng khác như Facebook, Instagram, Telegram, TikTok,... đều có chính sách và quyền kiểm soát riêng về việc xóa tài khoản nếu người dùng không hoạt động hoặc không chấp nhận điều khoản.

Đơn cử, Gmail có thể bị xóa nếu không hoạt động sau một khoảng thời gian. Điều này không phải là “đặc sản Zalo” mà là mô hình kinh doanh pháp lý chung của nền tảng số.

Zalo hiện là nền tảng có lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam. Theo số liệu tự công bố, tới tháng 9/2025 ứng dụng có 79 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng và khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Trên trang web chính thức, Zalo cho biết việc cập nhật điều khoản sử dụng là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ.