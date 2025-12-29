Show "Về đây bốn cánh chim trời" hủy diễn, ban tổ chức sẽ bị xử phạt

Tối 28/12, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã tới xem chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời.

Sự kiện được quảng bá là nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến; có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc...

Khán giả đến xem đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" nhưng được thông báo hoãn chương trình vào phút chót (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, đến khoảng 19h30, đông đảo khán giả có mặt tại nơi diễn ra sự kiện nhưng không thấy sự hiện diện của nghệ sĩ. Sau đó, ban tổ chức thông báo hủy show.

Nhiều khán giả bức xúc cho biết, họ thậm chí đã mua tới 13 triệu đồng một cặp vé VIP nhưng chương trình lại bị hủy đột ngột. Ban tổ chức liên tục thông báo hủy show rồi lại báo "vẫn diễn ra" khiến khán giả "không kịp trở tay".

Nhiều người thắc mắc về tính pháp lý, cách tổ chức của chương trình Về đây bốn cánh chim trời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc tổ chức các chương trình nghệ thuật được quy định rất rõ tại Nghị định 144/NĐ-CP.

Tại điều 4 của Nghị định 144/NĐ-CP, ghi rõ: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện đúng với nội dung đã thông báo hoặc được chấp thuận. Trong trường hợp phải thay đổi thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức… phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thông báo trước cho khán giả và các bên liên quan.

"Ở show diễn Về đây bốn cánh chim trời, ban tổ chức đã hủy show ngay trước giờ biểu diễn, khán giả đến chật kín khán đài mà không được thông báo trước là đã vi phạm quy định của Nghị định 144/NĐ-CP.

Khán giả có quyền yêu cầu ban tổ chức thông báo nếu có thay đổi về show diễn, hoàn tiền vé nếu làm sai quy định. Chương trình Về đây bốn cánh chim trời sẽ bị xử phạt, trong trường hợp này, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội sẽ quyết định việc xử phạt tùy vào quy mô, mức độ vi phạm của show diễn", đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết.

Khi phóng viên liên hệ phía Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, lãnh đạo Sở này cho biết, đơn vị đang họp và sẽ có những thông báo mới nhất cho báo chí vào thời gian gần nhất.

Trước đó, việc dừng show diễn Về đây bốn cánh chim trời cũng khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc vì cảm thấy không được tôn trọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - một trong những khách mời của show - cho biết, ông được mời tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời từ hơn một tháng trước, theo lời mời của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc của concert.

Theo nghệ sĩ, dù phía nhà tổ chức không thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng đã thỏa thuận, quá trình tập luyện và chuẩn bị chuyên môn vẫn diễn ra nghiêm túc. Đến khoảng 17h-18h ngày 28/12, khi nghệ sĩ đã thay trang phục và sẵn sàng lên sân khấu, ban tổ chức vẫn khẳng định chương trình “đúng giờ vẫn diễn ra bình thường”.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp liên hệ với nhạc sĩ Vũ Quang Trung, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhận được thông tin trái ngược.

“Anh Trung nói không có cách nào chuẩn bị một hệ thống âm thanh lớn để chạy cho show diễn tối nay được. Tôi cũng gọi ngay cho Hồng Nhung, cô ấy báo đang chuẩn bị lên máy bay về lại TPHCM. Trong khi đó, phía ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ đồng ý diễn - thông tin này là hoàn toàn sai sự thật”, ông nói.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bày tỏ, lúc đó ông nhận được video và tin nhắn từ bạn bè, học trò ở nước ngoài bay về xem show. Họ rất buồn, thậm chí nói những câu nặng nề vì thất vọng.

“Tôi thấy chuyện ban tổ chức coi thường nghệ sĩ đã đáng nói, nhưng điều nghiêm trọng hơn là sự thiếu tôn trọng khán giả và đó là điều khó chấp nhận nhất”, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng khẳng định việc dừng show là quyết định của tập thể nghệ sĩ, xuất phát từ vi phạm hợp đồng của nhà tổ chức, nhằm bảo đảm sự minh bạch và tôn trọng người xem.

Ông cho biết đã nhờ người thân kiểm tra các nền tảng bán vé và ghi nhận hoạt động giao dịch vẫn diễn ra trước giờ công bố hoãn, khiến nhiều khán giả tin rằng chương trình chắc chắn diễn ra.

“Tôi đã hủy 3 đêm diễn tại TPHCM để bay ra Hà Nội. Suốt một ngày qua, tôi ở khách sạn chờ thông tin chính thức. Nhiều khán giả từ Singapore, Thái Lan lặn lội về chỉ mong xem show, nhưng rốt cuộc không thể tham dự. Tôi rất áy náy và buồn vì đã phụ lòng kỳ vọng của họ”, ông chia sẻ thêm.

Poster quảng bá đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" (Ảnh: Ban tổ chức).

Phía ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cũng cho biết, sau khi nhận lời tham gia chương trình, nữ ca sĩ cùng các đồng nghiệp đã làm việc với Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung về bản phối của ca khúc, lên lịch tập với nhau và tham gia theo sự sắp xếp của ban tổ chức.

Ngày 27/12, tất cả nghệ sĩ và dàn nhạc vẫn đi tập với nhau để chuẩn bị cho hôm diễn.

“Theo lịch trình đã được thông báo trước thì sáng 28/12, chương trình sẽ tổng duyệt ở sân khấu và Lâm Bảo Ngọc đến như bình thường. Tuy nhiên khi đến lại không có dàn nhạc nên ê-kíp có gọi cho ban tổ chức thì nhận được thông tin là chương trình tối nay sẽ bị hủy vì không đủ kinh phí để vận hành.

Chúng tôi thấy ban tổ chức không có sự tôn trọng nghệ sĩ, không có văn bản thông báo chính thức mà chỉ thông báo miệng. Từ lúc thông báo hủy chương trình lúc sáng đến sát giờ diễn, ban tổ chức liên tục thông báo hủy, rồi thông báo tiếp tục diễn, xong lại thông báo hủy tận 3-4 lần. Điều này gây bức xúc và cũng bị động cho các nghệ sĩ có thể thông tin đến khán giả vì không có thông tin chính thức", đại diện của Lâm Bảo Ngọc nói.