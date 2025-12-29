Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt nhưng dường như đang có "ánh sáng cuối đường hầm" (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine và Mỹ chưa nhất trí được vấn đề Donbass

Kyiv Independent đưa tin, trong các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, vấn đề Donbass không được giải quyết.

Ông Trump tuyên bố rằng: "Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, nhưng chúng ta đang tiến gần hơn rất nhiều. Đó là một vấn đề rất phức tạp, nhưng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ giải quyết được", ông nói.

Ông Zelensky cũng gọi vấn đề Donbass là "rất phức tạp". “Các bạn biết lập trường của chúng tôi. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp, người dân và lãnh thổ của mình… Chúng tôi có lập trường hoàn toàn khác với Moscow về vấn đề này”, ông nói.

“Khi chúng ta nói về một cuộc trưng cầu dân ý, đây có thể là một trong những chìa khóa… Có khả năng bỏ phiếu tại quốc hội hoặc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý”, nhà lãnh đạo Zelensky nói thêm.

Ukraine nói Moscow đặt mục tiêu tuyển mộ hơn 400.000 binh sĩ năm 2026

Moscow đã hoàn thành mục tiêu huy động quân sự năm 2025 và đặt mục tiêu tuyển mộ 409.000 binh sĩ vào năm 2026, Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), Trung tướng Kyrylo Budanov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Suspilne.

Ông Budanov nói rằng Moscow hoàn thành mục tiêu huy động 403.000 binh sĩ vào đầu tháng 12 và sẽ đạt 103% mục tiêu vào cuối năm. Ban đầu họ đặt mục tiêu tuyển mộ 343.000 người, nhưng Điện Kremlin tăng mục tiêu vào giữa năm do số lượng người được tuyển mộ tăng lên.

Ông Budanov nói, hầu hết tân binh Nga phục vụ với tư cách là lính hợp đồng, có thông tin chỉ ra rằng một số tân binh nhận được khoản tiền thưởng ký hợp đồng lần đầu tới hơn 2 triệu rúp (khoảng 25.000 USD).

Theo một cuộc điều tra chung của BBC (Nga) và hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga, hơn 156.000 binh sĩ Nga được xác nhận thiệt mạng trên chiến trường, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Tính đến ngày 27/12, Moscow mất tổng cộng 1.203.310 binh sĩ, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Con số ước tính này có thể bao gồm những người thiệt mạng, bị bắt, bị thương và mất tích.

Moscow không bình luận về các thống kê do Ukraine và/hoặc phương Tây công bố.

Moscow chuẩn bị các chiến dịch tấn công mới

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang đột phá mãnh liệt dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Có báo cáo về việc Ukraine thất thủ tại một số khu định cư.

Sau thông báo hôm 27/12 về việc giành được 4 thành phố và thị trấn Mirnograd, Stepnogorsk, Rodinske và Huliaipole và nhiều làng mạc, hôm 28/12, trên các mặt trận, RFAF đang củng cố vị trí và chuẩn bị các cuộc tấn công mới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 28/12. Lực lượng Moscow chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Dobropillia (Ảnh: Military Summary).

Thời tiết đang làm mọi việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều không chỉ đối với phía Nga mà còn cả với Ukraine. Trong 7-10 ngày qua, toàn bộ mặt trận bị bao phủ bởi tuyết, và dự báo sẽ có thêm tuyết trong 7 ngày tới với nhiệt độ rất thấp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 28/12. Lực lượng Moscow phát triển rất nhanh từ Huliaipole (Ảnh: Military Summary).

Nga tuyên bố giành 4 thành phố, thị trấn cùng loạt khu định cư

Readovka tổng kết các diễn biến đáng chú ý trong tuần qua. Theo đó, tại vùng Sumy, lực lượng Moscow bất ngờ đột kích giành một số thắng lợi quan trọng, và quân đội Ukraine (AFU) rút lui vội vã khỏi Huliaipole đã vứt bỏ lại nhiều trang thiết bị và tài liệu mật. Trong khi đó, tại Kostantinovka, quân đội Nga đang mở rộng khu vực chiến đấu, buộc đối phương phải tập trung bộ binh để phản công, điều mà họ đang thiếu trầm trọng.

Mặt trận Sumy bất ngờ nóng bỏng

Quân đội Nga đã mở một khu vực tấn công mới, vượt qua biên giới huyện Krasnopolsky thuộc vùng Sumy. Lữ đoàn số 34 RFAF đã hoàn toàn kiểm soát các khu định cư Grabovskoye, Vysokoye và Ryasne. Đáng chú ý là họ hầu như không có sự kháng cự nào, trinh sát bằng UAV ghi nhận sự hỗn loạn hoàn toàn của đơn vị Kiev đồn trú.

Một bước đột phá vào thời điểm này sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với toàn bộ nhóm AFU tại Sumy. Hoạt động gia tăng ở phía bắc trung tâm khu vực đang buộc Bộ chỉ huy Kiev phải điều động lại lực lượng từ khu vực phòng thủ nông thôn Khotyn - Pisarevka - Korchakivka - Nova Sich - Khrapovshchina, cũng như từ chính Sumy.

Vấn đề là quân đội Ukraine không có nơi nào để rút lực lượng dự bị, hầu hết các đơn vị sẵn sàng chiến đấu từ lâu đã được điều động về các khu vực Pokrovsk và Konstantinovka, nơi họ trải qua một cuộc khủng hoảng tác chiến vào mùa thu.

Đồng thời, lực lượng Moscow nối lại các hoạt động tích cực tại Sumy. Họ tái chiếm được làng Aleksiivka, nơi bị mất vào mùa hè trong các cuộc phản công của Ukraine, và các cuộc tấn công từ Yunakovka đã đưa họ áp sát phía đông khu vực phòng thủ gần Khrapovshchina và Maryino.

Lực lượng Kiev đang bị dàn trải và thiếu quân số đang giữ vững phòng tuyến trong tình thế bất lợi hơn nhiều so với mùa hè, khi họ chỉ có thể ổn định mặt trận nhờ các cuộc tấn công chớp nhoáng.

Cho đến gần đây, toàn bộ khu vực Krasnopolsky là một "khu nghỉ dưỡng" yên tĩnh, nơi Lữ đoàn 119 AFU, bị thiệt hại nặng nề trong rừng Kremensky, được gửi đến để hồi phục. Kiev đã biến khu vực Sumy thành một vùng hẻo lánh, nơi các đơn vị không đủ điều kiện chiến đấu đang được đưa về đây "hồi phục", trong khi tất cả những gì sẵn sàng chiến đấu đều tăng cường đến phía nam.

Giờ đây, chiến lược này đang phản tác dụng, quân đội Nga có cơ hội thực sự để chọc thủng tuyến phòng thủ nông thôn phía bắc Sumy.

Hơn nữa, thời điểm này thích hợp hơn nhiều so với mùa hè: sương giá kéo dài sẽ ngăn cản phía Ukraine đốt cháy khu rừng rộng lớn phía sau tuyến phòng thủ, khiến địa hình dễ bị UAV tập kích.

Tất nhiên, tại thời điểm này, việc tấn công toàn bộ thủ phủ khu vực (thành phố Sumy) là điều không thể. Nhưng, để cơ hội này trở thành hiện thực trong tương lai đối với Nga, điều kiện tiên quyết là họ phải vượt qua các tuyến phòng thủ do lực lượng Kiev thiết lập sau thất bại trong cuộc giao tranh trên vùng Kursk vào mùa xuân năm nay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Sumy ngày 28/12. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Theo kênh RVvoenkor, lực lượng Moscow đã bẻ gãy cuộc phản công của Ukraine trên mặt trận Sumy và đang đẩy mạnh hoạt động trên một mặt trận rộng lớn. Tình hình Sumy ngày càng xấu đi đối với lực lượng Kiev.

Cụm tác chiến phương Bắc RFAF giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka và đang phát triển từ phía bắc và phía đông, bắt đầu cuộc đột kích vào Kondratovka. Họ cũng tiếp cận Andriivka từ phía bắc và đang gây áp lực lên đối phương từ phía đông. Diện tích mở rộng của RFAF trong vài ngày qua là khoảng 20km².

"Rõ ràng, lực lượng Kiev đã thất bại trong việc củng cố vị trí tại Aleksiivka, các chiến binh đã buộc phải rút lui hoàn toàn. Hiện tại, Moscow đang kiểm soát khu định cư và đang phát động các cuộc tấn công về phía nam", các nhà phân tích Ukraine báo cáo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 28/12. Lực lượng Moscow tái khởi động chiến dịch mở rộng vùng đệm trong khu vực (Ảnh: RVvoenkor).

Nam Donbass: Ukraine thất thủ khá nhanh

Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 5 RFAF hoàn thành một mục tiêu quan trọng trong trận chiến Huliaipole: họ loại bỏ khu vực phòng thủ trung tâm của Ukraine trong khu chung cư dọc theo đường Tarasa Shevchenko và Spartakovskaya. Lực lượng Kiev đã rút lui về vùng ngoại ô phía tây thành phố, và việc "buông súng" nhanh chóng là điều không thể tránh khỏi.

Trung tâm thành phố đang trong vùng xám, nhưng không thể loại trừ sự hiện diện của các nhóm bộ binh nhỏ của Ukraine.

Một chiến lợi phẩm độc đáo mà binh sĩ Moscow có được đã gây sự chú ý đặc biệt. Một đơn vị thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102 AFU đã bỏ lại sở chỉ huy của mình, cùng với toàn bộ trang thiết bị, điện thoại cá nhân, tài liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu và thậm chí cả vũ khí.

Dựa vào vị trí của sở chỉ huy, có thể thấy đơn vị này bị bất ngờ trước sự xuất hiện nhanh chóng của lính xung kích Nga nên hoảng loạn bỏ chạy vì sợ bị bắt.

Tuy nhiên, câu chuyện có thể còn thú vị hơn nhiều. Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về Lữ đoàn 102 ngay từ ngày 19/12, khi đưa tin về một nhóm sĩ quan chỉ huy được cho là khuyến khích việc binh sĩ bỏ trốn trái phép khỏi đơn vị.

"Lữ đoàn không biết tình hình ở các tiểu đoàn lân cận, nghĩ rằng các đơn vị lân cận vẫn đang trấn giữ vị trí, trong khi thực tế họ đã rút ra ngoài khu vực rồi", DeepState viết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 28/12. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Readovka).

Mặt trận Konstantinovka có diễn biến mới

Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 98 RFAF đã tăng cường nỗ lực tại Konstantinovka và mở rộng vùng kiểm soát trong thành phố. Họ được giao nhiệm vụ buộc đối phương phải mở rộng giao tranh vào trong thành phố, từ đó đạt được chiến thuật thắng lợi then chốt.

Chiến thuật này dựa trên hai trụ cột: sự thiếu hụt bộ binh của quân đội Ukraine, vốn cần lực lượng lớn hơn nhiều để chiến đấu đô thị, và khả năng vượt trội của lính xung kích Nga.

Hoạt động của RFAF đã buộc lực lượng Kiev phải chuẩn bị các biện pháp đối phó. Theo các nguồn tin từ thực địa, bộ binh Ukraine đang tập trung gần nhà ga xe lửa Konstantinovka và trong khu vực tư nhân phía bắc. AFU đang chuẩn bị phản công, điều này rất quan trọng, họ phải ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tác chiến.

Cả hai bên đều tăng mạnh sự hiện diện của các đơn vị UAV. Ukraine đang tìm cách phá vỡ các tuyến đường tiếp tế của đối phương, trong khi đó, RFAF đang truy tìm các cứ điểm UAV và các phương tiện không người lái trên mặt đất của AFU, vốn đóng vai trò là các điểm tiếp tế đạn dược di động.

Cường độ giao tranh sẽ leo thang theo cấp số nhân. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tăng cường hoạt động ở phía bắc và phía nam Konstantinovka. Các trận đánh kìm chân tước đoạt khả năng cơ động của AFU, điều này tạo lợi thế để Sư đoàn dù 98 RFAF có bước phát triển mới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Konstantinovka ngày 28/12. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine phản công thắng lợi ở Kupyansk

Theo hướng Kupyansk, trong 10 ngày qua, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công, đạt được những thắng lợi đáng kể ở cả hai bờ sông Oskil, kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía đông, quân đội Ukraine một lần nữa giải tỏa khu vực phía đông Kurylivka khỏi lực lượng Moscow và bắt đầu đẩy lùi về phía đường cao tốc. Họ phát triểnvề phía đông bắc xuyên qua các khu rừng và phía đông nam qua các khe núi có rừng rậm, xóa sổ các vị trí của Nga vốn được phòng thủ yếu kém.

Lực lượng Moscow đang cố gắng tấn công các vị trí đối phương trong khu vực đường cao tốc một lần nữa. Ngoài ra, AFU đã giành lại phía đông nam Petropavlivka và bảo đảm an toàn các khu rừng trồng ở phía nam.

Ở phía tây bắc, lực lượng Kiev đã giải tỏa khu trung tâm Petropavlivka khỏi binh sĩ Moscow và giành lại các ngôi nhà phía đông ngôi làng. Từ đó, họ phát triển xa hơn về phía bắc và giành lại hầu hết phía bắc Petropavlivka, đến bờ nam của nhánh sông Hnylytsya.

Về phía tây, AFU bắt đầu một loạt các nỗ lực phối hợp nhằm giành lại phía đông Kupyansk. Sau khi đưa quân tiếp viện đến đông nam thành phố, các nhóm xung kích Kiev bắt đầu phản kích về phía bắc dọc theo bờ đông sông Oskil, vượt qua đường cao tốc, giành lại hầu hết các khu dân cư thấp tầng cũng như nhà máy chế biến sữa. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại nhà máy đường.

Các nhóm xung kích AFU khác đã giải tỏa khu công nghiệp lớn phía đông đường sắt, nhanh chóng kiểm soát khu vực. Điều này được thực hiện phối hợp với các cuộc phản công từ phía đông ở Kurylivka, nhờ đó quân đội Ukraine đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi ngôi làng này và củng cố vị trí ở các khu rừng liền kề.

Ở phía tây nam Kupyansk, lực lượng Kiev đã có thêm các tuyến phố phía nam khu chợ trung tâm và thiết lập quyền kiểm soát đối với Cao đẳng Vận tải Cơ giới Kupyansk. Giao tranh vẫn đang diễn ra tại nhà máy chế tạo máy lân cận.

Tại trung tâm thành phố, binh sĩ Ukraine đã kiểm soát được các tuyến phố dân cư thấp tầng còn lại ở phía tây khu trung tâm và bảo tàng cùng một số tòa nhà cao tầng. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại tòa thị chính.

Ở phía tây bắc, lực lượng Kiev tiếp tục các hoạt động truy quét các nhóm nhỏ binh sĩ Moscow bị bao vây. Họ giành được các vị trí mới trên các tuyến phố dân cư thấp tầng và kiểm soát được hầu hết các tòa nhà chung cư.

Trong 10 ngày qua, AFU đã giành lại tổng cộng 24,30km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 28/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, chia cắt các đội hình của lực lượng Moscow (Ảnh: AMK Mapping).

Dự đoán bước tiếp theo của Nga sau khi giành Huliaipole

Theo hướng Omelnyk, RFAF tiếp tục phát triển và giải tỏa hoàn toàn Huliaipole.

Ở phía đông nam, sau khi trung tâm thành phố và các tuyến phố phía tây thất thủ, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển về phía tây dọc theo đường cao tốc và kiểm soát khu công nghiệp. Các mũi khác đã giải tỏa các tuyến phố dân cư còn lại ở phía tây bắc thành phố cũng như các vị trí rừng ở phía tây nam và tiếp tục xuyên qua các công sự ở phía nam.

Ở phía tây bắc, RFAF tiếp tục mở rộng đầu cầu trên bờ tây sông Gaichur. Họ củng cố vị trí trong các khu rừng phía tây Dobropillya, trong khi trinh sát - đặc nhiệm xâm nhập qua tuyến đường sắt và vào các khu rừng xa hơn về phía tây. Các nhóm xung kích khác bắt đầu phát triển về phía bắc dọc theo các khu rừng đến Kosivtseve và xâm nhập vào làng, nơi giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Tổng cộng, có thêm 12,68km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 28/12. Moscow tiếp tục mở rộng địa bàn (Ảnh: AMK Mapping).

Sau khi đánh sập Huliaipole, kênh AMK Mapping nhận định dự đoán bước tiếp theo của cuộc tấn công của RFAF sẽ là xóa sổ điểm cao nhất trong các vị trí chiến lược phía tây thành phố ở khu vực Zaliznychne.

Việc Huliaipole và hầu hết các vị trí phía đông sông Gaichur của AFU thất thủ đồng nghĩa với việc RFAF đã thực sự vượt qua địa hình bất lợi mà họ đã đột phá qua kể từ Velyka Novosilka, và mở ra cánh cửa để phát triển song song với các vị trí chiến lược.

Điều này chỉ có thể thực hiện được khi RFAF thiết lập được một đầu cầu lớn ở phía tây sông Gaichur, vượt qua hai đầu cầu chiến thuật mà họ hiện đang nắm giữ ở khu vực Huliaipole và Kosivtseve. Một khi đầu cầu này có thể bao trùm các vị trí chiến lược ở Zaliznychne và Ternuvate, con đường để đánh bọc sườn thành phố pháo đài Orekhiv từ phía bắc sẽ được mở ra.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 28/12. Lực lượng Moscow có thể sẽ tiếp tục tiến về phía tây, hướng tới thành phố Zaporizhia, thủ phủ của vùng cùng tên (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine chính thức thất thủ ở Mirnograd

Theo hướng Dobropillya, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, hoàn thành việc giải tỏa Mirnograd và đạt được những thắng lợi mới ở những nơi khác.

Tại Mirnograd, sau các chiến dịch truy quét quy mô lớn, lực lượng Moscow đã kiểm soát được các khu phố dân cư thấp tầng còn lại ở phía tây bắc. Họ cũng phá sập các tòa nhà cao tầng còn lại ở phía đông bắc, qua đó thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Về phía tây bắc, RFAF phát động một loạt các cuộc tấn công mới ở Rodinske sau các cuộc phản công gần đây của Ukraine. Họ đã kiểm soát được phía tây khu dân cư cao tầng phía đông nam và thiết lập quyền kiểm soát khu dân cư thấp tầng phía nam.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở trung tâm thành phố, giành được hầu hết các tòa nhà 3 tầng còn lại và đánh bật đối phương khỏi hầu hết các cứ điểm mạnh. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn với các vị trí kháng cự còn lại ở phía bắc và tây nam thành phố.

Về phía đông, RFAF giành lại được mỏ Krasnolymanskaya và khu rừng gần đó. Các nhóm xung kích khác đột phá về phía bắc dọc theo đường ranh giới cây cối phía đông mỏ và xâm nhập giếng thông gió, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra. RFAF giành được 3,39km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya, phía bắc Pokrovsk ngày 28/12. Moscow tiếp tục mở rộng địa bàn kiểm soát (Ảnh: AMK Mapping).

Thế trận giằng co ở Liman

Theo hướng Liman (Lyman), cả hai bên đều đã hoạt động tại nhiều điểm khác nhau, kênh AMK Mapping đưa tin.

Ở phía đông nam, lực lượng Moscow đã có thêm các vị trí ở phía tây khe núi Pynkiv Yar và tiếp tục xuyên qua các khu rừng về phía tây. Trinh sát - đặc nhiệm của họ tiếp tục xâm nhập về phía ngoại ô phía bắc thành phố, trong khi các nhóm khác đã đột phá vào trung tâm thành phố Liman.

Về phía tây bắc, binh sĩ Nga tiếp tục các hoạt động ở phía tây bắc thị trấn Drobysheve, nơi họ giành các vị trí trong khu rừng lớn.

Về phía tây, quân đội Ukraine đã thành công trong việc giải tỏa phía tây Yarova khỏi lực lượng Moscow, đẩy lùi họ ra khỏi tuyến đường sắt và tái lập an ninh trên con đường đến Drobysheve.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công trong Vườn quốc gia Sviati Hory và giành được các vị trí mới theo hướng đường Sosnove - Oleksandrivka. Trong vài ngày qua, RFAF có thêm 2,54km², ngược lại, AFU giành được 0,90km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 28/12. Moscow phát triển chậm rãi. Kiev phản công và giành lại một diện tích khiêm tốn (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh ác liệt quanh Seversk, sức ép với Sloviansk tăng dần

Kênh Rybar đưa tin, vùng ngoại ô Seversk vẫn là chiến trường ác liệt. Cách đây không lâu, lính xung kích Nga đã được phát hiện trên một con phố ở Zakotnoye, sườn phía bắc của mặt trận Sloviansk.

Theo các báo cáo hiện có, binh sĩ Moscow xâm nhập vào làng dọc theo sông Seversky Donets từ hướng Platonovka. Đồng thời, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Yampol, nơi AFU trấn giữ một số vị trí trong các vành đai rừng.

Các cuộc tấn công của RFAF trong khu vực này chủ yếu nhằm mục đích xóa sổ một cứ điểm lớn gần Đỉnh 170, còn được gọi là Shchurova Gora. Từ vị trí này, lực lượng Kiev duy trì giám sát vùng ngoại ô Yampol và các tuyến đường gần Platonovka.

Các báo cáo chưa được xác nhận đang đến từ khu vực trung tâm của mặt trận về việc Cụm tác chiến phương Nam (RFAF) tiến vào một mỏ đá. Không có bằng chứng trực quan nào về điều này, cũng như không có lý do gì để lực lượng Moscow tập kích nơi này, nó nằm ở vùng đất thấp và không gây ra mối đe dọa nào.

Ngoài ra, một số nguồn tin nói rằng các đơn vị Moscow đang tiến vào khu bảo tồn thiên nhiên Melovaya Vestitelnost gần Reznikovka. Bằng cách đẩy lùi các đơn vị Kiev ra khỏi khu vực, RFAF sẽ có thể thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với lối vào phía tây của làng.

Tuy nhiên, không cần thiết phải "cầm đèn chạy trước ô tô". Bộ chỉ huy Kiev đang tăng cường một tuyến phòng thủ mới trên các ngọn đồi giữa Zakotnoye và Reznikovka bằng binh lính cùng các đơn vị UAV, và đang sắp xếp lại bộ chỉ huy của nhóm quân địa phương.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong khu vực này, với chiến tuyến liên tục thay đổi.