Video “hình ảnh mưu sinh của người bán rong khiếm thị” nổi bật tuần qua

Hình ảnh mưu sinh của người bán rong khiếm thị gây cảm động

Hình ảnh người đàn ông bán rong bị khiếm thị đã đâm vào tường trong khi đang lần mò để tìm đường đi khiến nhiều người chứng kiến cảm động.

Hình ảnh mưu sinh của người bán rong khiếm thị gây cảm động (Video: Weibo Việt Nam).

Hành động đáng khen của bé gái khi vô tình gây tai nạn cho người đi đường

Bé gái bất ngờ chạy băng qua đường khiến người đi xe máy giật mình phanh gấp để tránh, làm cho người này bị trượt ngã ra đường.

Khi thấy hành động của mình dẫn đến tai nạn cho người đi đường, bé gái đã quay trở lại, hỗ trợ người đàn ông dựng xe máy, sau đó còn giúp nhặt dép cho người này.

Hành động của cô bé trong tình huống này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chắc hẳn người đàn ông bị ngã xe máy cũng không thể trách mắng cô bé vì đã khiến mình bị ngã.

Hành động đáng khen của bé gái khi vô tình gây tai nạn cho người đi đường (Video: HKN).

Tài xế lái xe tải đang bốc cháy ngùn ngụt đi tìm cảnh sát cứu hỏa để nhờ dập lửa

Sáng 20/12, chiếc xe tải đang di chuyển trên đường tại TPHCM đã bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần thùng xe. Tài xế đã nhanh trí lái chiếc xe đang bốc cháy đến trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (Công an TPHCM) để nhờ giúp đỡ.

Các chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy trên xe, khiến lửa không lan sang cabin và khung gầm xe, giúp hạn chế thiệt hại về tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do ma sát giữa các loại phế liệu trong thùng xe.

Tài xế lái xe tải đang cháy ngùn ngụt tìm cảnh sát cứu hỏa để nhờ dập lửa (Video: OFFB).

Robot hình người Trung Quốc gây kinh ngạc với khả năng nhảy hip hop

Robot hình người của hãng Unitree Robotics (Trung Quốc) đã khiến nhiều người phải kinh ngạc khi thực hiện các động tác nhảy hip hop hết sức mượt mà và chuyên nghiệp.

Robot hình người Trung Quốc gây kinh ngạc với khả năng nhảy hip hop (Video: Douyin).

Người đàn ông thoát chết may mắn sau khi ngã từ tầng 10 do ngủ quên

Một người đàn ông sống tại căn hộ tầng 10 của một chung cư cao tầng ở thành phố Surat (Ấn Độ) đã nằm ngủ cạnh cửa sổ không có song chắn. Khi người này trở mình đã lọt ra ngoài cửa sổ và rơi xuống phía dưới.

May mắn, người này đã bị kẹt chân vào song sắt cửa sổ của một căn hộ tại tầng 8. Những người hàng xóm đã nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cứu hộ đến để giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt.

Lính cứu hỏa đã phải sử dụng dây thừng để giữ cho người đàn ông được an toàn, sau đó cưa song sắt cửa sổ để kéo người đàn ông vào trong. Chiến dịch giải cứu kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ và người đàn ông đã được đưa vào trong an toàn trong sự hân hoan của những người chứng kiến.

Người đàn ông thoát chết may mắn sau khi ngã từ tầng 10 do ngủ quên (Video: NDTV).

Cá đuối như mỉm cười khi chứng kiến cặp đôi hôn nhau

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con cá đuối trong thủy cung đã có phản ứng như đang mỉm cười khi chứng kiến cặp đôi hôn nhau ngay trước mặt khiến cư dân mạng phải bật cười.

Cá đuối như mỉm cười khi chứng kiến cặp đôi hôn nhau (Video: TikTok).

Máy gói quà tự động được lắp ráp từ Lego

Một nhóm các kỹ sư người Canada đã thể hiện sự sáng tạo khi họ xây dựng một chiếc máy gói quà tự động được lắp ráp hoàn toàn từ các mảnh ghép Lego và sử dụng động cơ do chính Lego cung cấp.

Máy gói quà tự động được lắp ráp từ Lego (Video: The Brick Wall).

Em bé nín khóc khi nghe thấy tiếng khóc của chính mình

Người mẹ trong tình huống này đã có một cách thức đặc biệt để dỗ con hết khóc, là thu âm tiếng khóc của con và cho em bé nghe lại chính âm thanh này. Kết quả thu được đã thành công ngoài mong đợi.

Em bé nín khóc khi nghe thấy tiếng khóc của chính mình (Video: Newsflare).

Người đàn ông suýt mất mạng vì thản nhiên băng qua đường sắt khi đoàn tàu đang đến

Bất chấp việc lái tàu liên tục hú còi để cảnh báo, người đàn ông vẫn thản nhiên băng qua đường sắt mà không hề bận tâm đến xung quanh. Một người khác khi chứng kiến sự việc xảy ra đã lao đến kéo người đàn ông ra, giúp ông thoát chết trước mũi tàu.

Người đàn ông suýt mất mạng vì băng qua đường sắt khi đoàn tàu đang đến (Video: X).

Tuyết rơi dày đến mức chặn cửa ra vào của gia đình

Tuyết rơi liên tục tại thị trấn Slave Lake (Canada) đã tạo nên một lớp tuyết dày đến mức chặn cửa ra vào của các gia đình sinh sống tại đây, khiến họ không thể mở cửa để bước ra ngoài.