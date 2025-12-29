Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố hằng năm từ năm 1990. Trong những năm gần đây, bảng xếp hạng này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, với hàng trăm triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo TC Candler, danh sách không chỉ dựa trên mức độ nổi tiếng hay giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Các tiêu chí đánh giá bao gồm nhiều yếu tố như sự hài hòa về thẩm mỹ, phong thái, cá tính, sự tự tin và dấu ấn riêng mà mỗi gương mặt thể hiện.

Hằng năm, khoảng hơn 500.000 nhân vật nổi tiếng từ hơn 50 quốc gia được xem xét, trong đó chỉ 100 người được lựa chọn.

Rosé dẫn đầu bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 (Ảnh: Vogue).

Bảng xếp hạng năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự hiện diện nổi bật của các nghệ sĩ châu Á, đặc biệt là các thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc). Năm nay, Rosé được xếp ở vị trí cao nhất.

Rosé (SN 1997) là giọng ca chính của Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Australia, sau đó trở về Hàn Quốc từ năm 15 tuổi để trở thành thực tập sinh của Tập đoàn giải trí YG Entertainment.

Sau khi ra mắt cùng Blackpink, Rosé và các thành viên nhanh chóng đạt được thành công trên quy mô toàn cầu, đưa nhóm trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng Kpop.

Cuối năm 2023, Rosé kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment để phát triển sự nghiệp riêng, song vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động chung của Blackpink dưới sự quản lý của công ty này.

Rosé là thành viên của Blackpink và có sự nghiệp riêng ấn tượng (Ảnh: News).

Năm 2024, cô phát hành album solo Rosie và tạo hiệu ứng quốc tế với ca khúc APT. hợp tác cùng Bruno Mars.

Bên cạnh âm nhạc, Rosé còn là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang, hiện đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu cho nhiều thương hiệu lớn như Tiffany & Co và Yves Saint Laurent. Theo tờ South China Morning Post, giá trị tài sản ròng của Rosé chạm mốc 18 triệu USD vào năm 2022.

Xếp sau Rosé trong danh sách năm 2025 là biểu tượng gợi cảm mới của nước Mỹ Sydney Sweeney ở vị trí thứ 2 và ca sĩ Hàn Quốc Pharita ở vị trí thứ 3.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về diễn viên người Philippines - Andrea Brillantes, diễn viên người Uganda - Whitney Peak, diễn viên Italia - Deva Cassel, ca sĩ kiêm diễn viên người Thái - Becky Rebecca, vũ công kiêm rapper Hàn Quốc - Karina, rapper người Thái - Sitala, người mẫu Nga - Dasha Taran.

Trước đó, năm 2024, danh hiệu gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ diễn viên Philippines Andrea Brillantes.