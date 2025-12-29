Google có đang thu thập dữ liệu giọng nói người dùng?

Trong hệ sinh thái Google, một số tùy chọn cho phép lưu trữ lịch sử hoạt động trên web, ứng dụng và cả dữ liệu âm thanh nhằm phục vụ nhận diện giọng nói và cá nhân hóa trải nghiệm.

Nếu không kiểm tra định kỳ, người dùng có thể vô tình để lại nhiều thông tin cá nhân hơn mức cần thiết.

Việc kiểm soát các cài đặt này giúp người dùng chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời giới hạn lượng dữ liệu được thu thập và lưu trữ trong quá trình sử dụng điện thoại hàng ngày.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách kiểm tra và điều chỉnh các tùy chọn liên quan đến dữ liệu và quyền riêng tư trên tài khoản Google, giúp người dùng hiểu rõ hơn những thông tin nào đang được ghi nhận.