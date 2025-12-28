Google cuối cùng đã cho phép người dùng đổi địa chỉ tài khoản Gmail

Google cho phép người dùng thay đổi địa chỉ @gmail.com hiện có mà vẫn giữ nguyên toàn bộ hệ sinh thái dữ liệu (Ảnh: ST).

Nếu bạn đang sở hữu một địa chỉ email kiểu “congchuabongbong_200x” hay “boy_dep_trai_9x” và cảm thấy vô cùng ái ngại mỗi khi gửi CV cho nhà tuyển dụng, thì đây chính là giải pháp dành cho bạn.

Google vừa tung ra một bản cập nhật mang tính lịch sử: Cho phép thay đổi địa chỉ @gmail.com hiện có mà vẫn giữ nguyên toàn bộ hệ sinh thái dữ liệu.

Chấm dứt 20 năm "chịu đựng"

Trước đây, nếu muốn đổi tên email, người dùng bắt buộc phải lập tài khoản mới, đồng nghĩa với việc đối mặt với cơn ác mộng chuyển đổi dữ liệu từ ảnh, tin nhắn đến các dịch vụ liên kết. Với cập nhật mới, nỗi lo này đã được xóa bỏ.

Sau khi đổi tên, địa chỉ email cũ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động song song. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được thư gửi đến cả địa chỉ cũ lẫn địa chỉ mới, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra mượt mà mà không sợ thất lạc thông tin.

Bản cập nhật này đã tạo nên một làn sóng ăn mừng trên các nền tảng mạng xã hội: "Tính năng cần thiết từ năm 2005, nhưng đến tận 2025 mới ra mắt. Hai thập kỷ chịu đựng cuối cùng cũng kết thúc", một người dùng Gmail chia sẻ trên mạng xã hội X (Twitter).

Không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ những cái tên "kém sang", tính năng này còn mang ý nghĩa nhân văn lớn với cộng đồng người chuyển giới hoặc những người đã đổi tên pháp lý, giúp họ đồng nhất bản sắc cá nhân trên không gian số một cách dễ dàng.

Những lưu ý "vàng" khi thực hiện thay đổi

Dù đây là một bước tiến lớn, Google vẫn đặt ra một số quy tắc cụ thể để đảm bảo tính ổn định của hệ thống:

Đồng nhất đuôi @gmail.com: Tính năng này hiện chỉ áp dụng cho các tài khoản cá nhân có đuôi @gmail.com và địa chỉ mới cũng phải tuân theo định dạng này.

Giới hạn thời gian: Một khi đã thay đổi, bạn sẽ phải đợi ít nhất 12 tháng mới có thể đăng ký một địa chỉ email khác cho cùng một tài khoản. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể quay lại sử dụng địa chỉ cũ bất cứ lúc nào.

Lộ trình cập nhật: Google đang triển khai tính năng này dần dần trên toàn cầu. Vì vậy, nếu bạn chưa thấy tùy chọn này, hãy kiên nhẫn đợi thêm một thời gian ngắn.

Cách kiểm tra và thay đổi địa chỉ Gmail

Để biết tài khoản của mình đã được cập nhật tính năng này hay chưa, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào ứng dụng Gmail hoặc tài khoản Google cá nhân.

Chọn “Quản lý tài khoản Google của bạn”.

Tìm đến mục “Thông tin cá nhân”, sau đó nhấp vào phần Địa chỉ email.

Nếu tài khoản của bạn nằm trong danh sách được cập nhật, tùy chọn “Thay đổi địa chỉ email tài khoản Google của bạn” sẽ xuất hiện.

Trong khi các đối thủ như Microsoft Outlook đã cho phép dùng "bí danh" từ lâu, động thái này của Google dù muộn màng nhưng vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.

Cuối cùng thì sau 20 năm, người dùng đã có thể thực sự làm chủ danh tính số của mình một cách chuyên nghiệp hơn.