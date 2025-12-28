12 trang giấy A4 làm lung lay "xương sống" công nghệ của Samsung

Chánh công tố Kim Yoon-yong thuộc Phòng Điều tra Tội phạm Công nghệ Thông tin của Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul đã công bố kết quả điều tra vụ án "Rò rỉ công nghệ cốt lõi quốc gia" (Ảnh: Chosun).

Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul, dưới sự dẫn dắt của Chánh công tố Kim Yoon-yong, vừa chính thức khép lại hồ sơ điều tra về vụ rò rỉ công nghệ nghiêm trọng nhất lịch sử ngành chip Hàn Quốc.

Đây không chỉ là một vụ trộm cắp chất xám đơn thuần, mà là một chiến dịch được tổ chức bài bản, tinh vi đến mức khiến các cơ quan tình báo hàng đầu cũng phải ngỡ ngàng.

Cuộc đào tẩu "Analog" giữa kỷ nguyên số

Trong một môi trường được bảo mật bởi những tường lửa kiên cố nhất thế giới, lỗ hổng lớn nhất lại đến từ phương thức thô sơ nhất bao gồm giấy và bút.

Nghi phạm "B", một lãnh đạo nòng cốt của Samsung, đã thực hiện một hành vi không tưởng, tuồn toàn bộ tinh hoa công nghệ của hãng - trị giá 1,6 nghìn tỷ won (khoảng 1,2 tỷ USD) - sang bên kia biên giới.

Ông đã chép tay toàn bộ 600 bước quy trình sản xuất chip DRAM 10nm lên 12 trang giấy A4 - do mọi dấu vết kỹ thuật số như cắm USB hay chụp ảnh bằng smartphone đều sẽ kích hoạt báo động.

Điểm đắt giá nhất trong hồ sơ khởi tố chính là kết quả giám định pháp y công nghệ. Sau khi đối chiếu quy trình sản xuất của Công ty ChangXin Memory (CXMT - Trung Quốc) với bản gốc của Samsung, các công tố viên phát hiện mức độ trùng khớp lên tới 98,2%.

Đây không phải là sự "học hỏi" hay "lấy cảm hứng", mà là một sự sao chép nguyên bản trắng trợn.

Chip từ nhà sản xuất CXMT (Trung Quốc) được cho là sử dụng quy trình sản xuất từ Samsung (Ảnh minh hoạ: ST).

Sự trùng khớp này giúp CXMT nhảy vọt từ một công ty khởi nghiệp năm 2016 thành nhà sản xuất DRAM 10nm đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2023, rút ngắn được ít nhất 10 năm nghiên cứu và phát triển.

Mạng lưới "4 trái tim" và chiến thuật của những bóng ma

Hồ sơ điều tra phác họa một nhóm 10 cựu nhân sự (bao gồm cả các giám đốc điều hành cấp cao) hoạt động như một tổ chức tình báo thực thụ.

Theo đó, nhóm 10 cựu nhân sự này đã thành lập các công ty ma để chuyển giao dữ liệu và liên tục di dời văn phòng nhằm cắt đuôi sự theo dõi của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Họ hoạt động dựa trên nguyên tắc sắt đá: "Luôn hành động với giả định rằng NIS đang ở ngay bên cạnh". Và trong trường hợp bị cảnh sát sờ gáy hoặc bị cấm xuất cảnh, các thành viên sẽ ngay lập tức phát tán một tin nhắn mã hóa gồm "bốn biểu tượng trái tim" cho đồng bọn để kích hoạt kế hoạch tiêu hủy chứng cứ hoặc lẩn trốn.

Kết quả của vụ "buôn lậu" chất xám này là một sự trỗi dậy đáng kinh ngạc. Công ty CXMT (Trung Quốc) đã sản xuất thành công DRAM 10nm đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2023.

"Vòi bạch tuộc" vươn tới SK Hynix và canh bạc AI

Không dừng lại ở Samsung, cuộc điều tra phát hiện nhóm này còn nhắm vào SK Hynix. Thông qua một công ty đối tác, họ đã đánh cắp công nghệ "phòng sạch" - mắt xích then chốt trong việc duy trì tỷ lệ xuất xưởng ổn định.

Tại sao DRAM 10nm lại quan trọng đến vậy? Nó không chỉ là chip nhớ thông thường, mà còn là nền tảng cốt lõi để sản xuất HBM (High Bandwidth Memory) - loại bộ nhớ "vàng" mà Nvidia và các "đại gia" trí tuệ nhân tạo (AI) đang khao khát.

Việc sở hữu công nghệ này giúp CXMT tiến quân vào thị trường bộ nhớ HBM2 (rất quan trọng cho AI), trực tiếp đe dọa vị thế độc tôn của "Big Three" (Samsung, SK Hynix, Micron) và làm suy yếu các lệnh trừng phạt công nghệ của Mỹ nhắm vào Trung Quốc.

Phản ứng dây chuyền và hệ lụy toàn cầu

Vụ việc đã ngay lập tức kích hoạt các phản ứng địa chính trị mạnh mẽ. Các nghị sĩ Washington đang thúc đẩy việc đưa CXMT vào "Danh sách thực thể" (Entity List), coi đây là hành vi trộm cắp có hệ thống đe dọa an ninh khối đồng minh.

Trong khi đó, Samsung ước tính sụt giảm doanh thu 5 nghìn tỷ won chỉ trong năm 2024. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thiệt hại dài hạn về vị thế công nghệ có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ won.

Vụ án "bốn trái tim" là lời cảnh báo đanh thép rằng, trong cuộc chiến bán dẫn toàn cầu, tường lửa dù cao đến đâu cũng không thể ngăn cản được sự phản bội từ bên trong khi lòng trung thành bị định giá bằng những tấm séc triệu đô.

Hàn Quốc đang siết chặt luật pháp, nhưng bài toán giữ chân nhân tài và bảo vệ "vũ khí quốc gia" vẫn là một bài toán hóc búa chưa có lời giải cuối cùng.