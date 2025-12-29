VF 7 Eco trong mắt người dùng: Cách âm hiệu quả, không gian rộng rãi, chi phí tối ưu

Thiết kế cá tính, nội ngoại thất chỉn chu

Nói về lựa chọn chiếc VF 7 Eco của mình, anh Hoàng Tuân (kênh YouTube 8X Review), cho biết thiết kế là một trong những lý do quan trọng nhất để anh đi đến quyết định sở hữu mẫu xe điện nhà VinFast.

Theo anh, chiếc C-SUV của VinFast được thiết kế theo hơi hướng thể thao cá tính, thời trang và nổi bật trong phân khúc. Bộ mâm 19inch khiến chiếc xe mang lại cảm giác vững chãi. Reviewer này cho biết anh thích phần đuôi xe, giúp VF 7 dễ dàng nhận diện giữa phố.

VF 7 Eco có thiết kế thiên hướng thể thao (Ảnh: VinFast).

Đại diện kênh “Cùng Xem Xe” cũng dành nhiều lời khen cho thiết kế VF 7 sau khoảng thời gian trải nghiệm. Reviewer này nhận xét xe “đẹp ở mọi góc nhìn”, nhờ đó đã mang đến nhiều cảm xúc cho chủ xe khi cầm lái.

Nam reviewer cũng đánh giá cao sự chỉn chu của VinFast ở phiên bản Eco khi trang bị đầy đủ cụm đèn full-LED tự động bật tắt, dải đèn cánh chim đặc trưng, và khoảng sáng gầm 190 mm phù hợp nhiều điều kiện di chuyển.

Bên cạnh vẻ đẹp bề ngoài, bước vào khoang lái, các trang bị như vô lăng D-cut bọc da, màn hình trung tâm lớn sắc nét, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây đã gây ấn tượng với người dùng.

Nhờ chiều dài cơ sở hơn 2,8 m - tương đương xe hạng D - hàng ghế sau của VF 7 Eco mang lại khoảng duỗi chân rộng rãi, giúp những hành khách cao lớn cũng có thể ngồi thoải mái trên xe.

Reviewer Hoàng Tuân cũng đánh giá xe có độ hoàn thiện rất tốt với các chi tiết da, nhựa hay nút bấm chắc chắn, phản hồi nhanh, cho cảm giác sử dụng đáng tin cậy.

Khoang chứa đồ cũng đáp ứng tốt với nhu cầu sử dụng của các gia đình. “VF 7 Eco tốt hơn những gì nhiều người vẫn hình dung về một phiên bản tiêu chuẩn”, anh Hoàng Tuân kết luận.

Vận hành êm, chi phí sử dụng hợp lý

Ở phần vận hành, đại diện kênh 8X Review cho biết trọng lượng hơn 2 tấn giúp xe đầm chắc khi di chuyển, tạo cảm giác lái không thua các mẫu 7 chỗ như Mazda CX-8. Bên cạnh đó, điều làm anh Tuân bất ngờ là khả năng cách âm tốt.

VF 7 Eco đang được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dịp cuối năm (Ảnh: VinFast).

Một yếu tố nữa theo reviewer này giúp VF 7 Eco có trải nghiệm tốt là động cơ với sức mạnh 174 mã lực kết hợp mô-men xoắn cực đại 250Nm. Không ít người dùng đã thử thách xe bằng những cung đường đèo núi nhưng chiếc VF 7 Eco vẫn cho thấy khả năng xử lý một cách dễ dàng.

Trong khi đó, về chi phí sử dụng, anh Bảo - chủ xe VF 7 - tin tưởng cảm nhận của anh cũng tích cực giống như nhiều chủ xe điện khác. Với đặc thù công việc phải di chuyển nhiều, sau 10 tháng và 17.000 km, anh ước tính xe điện giúp anh tiết kiệm 5-6 triệu đồng tiền nhiên liệu.

Việc sạc điện cũng tiện lợi bởi trạm sạc hiện có mặt ở khắp nơi với hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc và thời gian sạc ngày càng rút ngắn.

“Người dùng hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hoặc uống cà phê là đầy pin. Trụ sạc của VinFast thì rất nhiều rồi, nên tôi gần như không còn lo tìm chỗ sạc nữa”, anh Bảo nhận định. Anh Bảo tiết lộ chi phí bảo dưỡng lần đầu tiên chỉ tốn chưa đến 600.000 đồng.

Bởi thế, với anh, VF 7 Eco là lựa chọn phù hợp. Mẫu C-SUV này hiện có giá niêm yết từ 789 triệu đồng. Trong tháng 12, người mua VinFast VF 7 Eco sẽ được ưu đãi 4% trên giá bán trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3.

Ngoài ra VinFast cũng có chương trình hỗ trợ 50-75 triệu đồng cho những khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Riêng người mua VF 7 Eco sẽ được tặng thêm 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng. Tổng hợp những ưu đãi này và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh VinFast VF 7 Eco đang ở mức dưới 700 triệu đồng.

Tổng hòa mọi yếu tố từ thẩm mỹ, công năng đến tối ưu tài chính, VF 7 Eco là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc C-SUV với mức chi phí bỏ ra của một chiếc xe xăng hạng B.