AFC có thông điệp đáng chú ý về U23 Việt Nam trước giải châu Á

Mới đây, trang fanpage AFC Asian Cup (thuộc quản lý của AFC) đã đăng tải một đoạn video ghi lại buổi tập gần đây của U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik. Đây là video nằm trong hoạt động quảng bá cho giải U23 châu Á được AFC thực hiện.

U23 Việt Nam được đánh giá cao trước thềm giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, AFC đã kèm theo dòng chú thích bình luận hài hước về U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 không đùa được đâu! Vào việc”. Thông điệp này nhanh chóng được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ Việt Nam.

Điều đó cho thấy AFC thực sự đánh giá cao U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang có tinh thần rất tốt sau khi vừa giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Trước đó, AFC cũng đánh giá U23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch trong bài viết nhận diện sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik. AFC viết: “U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu lần đầu tiên nâng cao chức vô địch giải U23 châu Á khi tham dự giải đấu ở Saudi Arabia vào tháng 1/2026.

U23 Việt Nam là gương mặt quen thuộc tại sân chơi hàng đầu châu lục. Thành tích tốt nhất của đội bóng này ở giải U23 châu Á là ngôi á quân năm 2018, khi họ để thua Uzbekistan trong trận chung kết.

U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết với sự tự tin lớn sau chiến dịch vòng loại ấn tượng. Họ kết thúc ở ngôi đầu bảng mà không để thủng lưới bàn nào. Tấm vé dự vòng chung kết được xác nhận sau các chiến thắng trước Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0).

Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng A. Họ sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với Jordan, trước khi lần lượt chạm trán Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ sở để lạc quan về khả năng giành một trong hai vị trí vào tứ kết”.

Chức vô địch SEA Games tiếp thêm niềm tin cho U23 Việt Nam trước giải châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

AFC đánh giá cao Khuất Văn Khang trước giải đấu: “Nhân tố then chốt trong hành trình chinh phục giải U23 châu Á của U23 Việt Nam là tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang, cầu thủ đã khẳng định được vai trò trụ cột ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 21, Văn Khang đã có 37 lần ra sân và ghi 4 bàn thắng cho đội U23, đồng thời thường xuyên góp mặt trong đội tuyển Việt Nam, nơi anh đã ghi 1 bàn sau 22 lần khoác áo”.

Cuối bài viết, AFC nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam đặt mục tiêu khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường châu lục sau khi không thể vượt qua vòng tứ kết, kể từ khi giành ngôi á quân giải U23 châu Á năm 2018.

Toàn đội U23 Việt Nam đang tập huấn ở Qatar chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Tại đây, đội bóng sẽ thi đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.