Number 1 đồng hành cùng hàng triệu người lao động vượt áp lực cuối năm

Những ngày cuối năm luôn mang một nhịp điệu rất riêng. Phố xá rộn ràng hơn, công việc dồn dập hơn, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Khi nhiều người đã bắt đầu nghĩ về kỳ nghỉ, về những bữa cơm sum họp và khoảnh khắc giao thừa ấm áp, thì ở đâu đó, hàng triệu người lao động vẫn đang âm thầm nỗ lực hoàn thành những mục tiêu còn dang dở.

Chính những khoảnh khắc này là phép thử rõ nét nhất cho tinh thần bền bỉ, kiên trì và sự tự tin vào khả năng của con người. Giữa những ca làm kéo dài, những kế hoạch chưa trọn vẹn và những trách nhiệm không cho phép dừng lại, nhiều người vẫn chọn cách bước tiếp.

Họ giữ nhịp của mình bằng sự kiên trì, bằng ý chí và niềm tin rằng nỗ lực hôm nay sẽ mở ra một ngày mai tốt hơn.

Hơn hai thập kỷ đồng hành cùng người lao động Việt Nam - từ công trường nắng gió, trên những cung đường dài, trong nhà xưởng nóng ran với những ca làm việc căng thẳng - Number 1 không chỉ là thức uống giúp nguời dùng tỉnh táo vượt qua mọi trở ngại trong công việc mà còn trở thành nguồn lực tinh thần giúp họ vững tin vào năng lực của bản thân trên hành trình theo đuổi đam mê.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 tiếp tục đồng hành cùng với người tiêu dùng trên hành trình trở thành phiên bản Number 1 của chính mình thông qua các câu chuyện truyền cảm hứng của các bạn trẻ, lan tỏa mãnh mẽ thông điệp "Tiếp năng lượng - Bền đam mê".

Thanh Vil và câu chuyện theo đuổi đam mê trống xuất hiện trong TVC của Number 1 (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Nữ tay đua Hải Yến gây ấn tượng và truyền cảm hứng với tinh thần mạnh mẽ và quyết liệt (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Nổi bật trong TVC là hình ảnh những gương mặt trẻ đại diện cho tinh thần nhiệt huyết và đam mê của thế hệ lao động trẻ - những người không ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ theo cách của riêng mình.

Thanh Vil ( 28 tuổi, TPHCM) - nghệ sĩ trẻ theo đuổi đam mê trống - là một trong những câu chuyện như thế. Tốt nghiệp chuyên ngành nhạc cụ tại một trường cao đẳng ở Bến Tre, anh có niềm đam mê mãnh liệt với trống từ nhỏ và bắt đầu những buổi biểu diễn tại quán cà phê từ năm 15 tuổi.

Để có điều kiện theo đuổi nghệ thuật, bên cạnh nghề kỹ sư máy tính tự do, Thanh Vil không ngần ngại làm thêm công việc shipper.

Thanh Vil duy trì nhiều công việc để có đủ tài chính theo đuổi đam mê âm nhạc của mình (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh sống trọn với đam mê của mình. Với anh, mỗi nhịp trống vang lên lời khẳng định quyết tâm không bỏ cuộc, giữ vững nguồn năng lượng bền bỉ trên hành trình đã chọn.

Ở một nhịp sống khác, Hải Yến (23 tuổi, TPHCM) là nữ tay đua trẻ xuất hiện với tinh thần mạnh mẽ và quyết liệt. Trên đường đua, cô không chỉ đối mặt với tốc độ và rủi ro, mà còn với những định kiến và hoài nghi.

Những cú ngã, chấn thương hay áp lực xung quanh chưa từng khiến Yến chùn bước. Mỗi lần đứng dậy, cô tiến về phía trước với niềm tin rõ ràng: giới hạn chỉ thực sự tồn tại khi con người chấp nhận bỏ cuộc.

Hải Yến luôn kiên định với đam mê, sẵn sàng vượt qua mọi định kiến và áp lực (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Hai hành trình khác nhau, nhưng Thanh Vil và Hải Yến cùng chung một tinh thần: dám ước mơ, dám hành động và kiên trì theo đuổi đam mê đến cùng với nguồn năng lượng bền bỉ được tiếp sức từ thông điệp của Number 1.

Hai bạn trẻ Thanh Vil và Hải Yến chính là hình ảnh nổi bật của một thế hệ trẻ đầy bản lĩnh - những người dám theo đuổi con đường riêng, luôn kiên trì, không ngại gian khó và mang trong mình niềm tin mạnh mẽ vào năng lực của bản thân để sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Cùng với họ là hàng triệu người lao động bình dị khác cũng đang ngày ngày lặng lẽ cống hiến, nuôi dưỡng đam mê với nguồn năng lượng bền bỉ.

Number 1 tiếp năng lượng cho các bạn trẻ sẵn sàng bền bỉ theo đuổi đam mê (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Khi năm cũ khép lại, năm mới dần mở ra, mỗi người đều mang theo những áp lực riêng, nhưng cũng ấp ủ những khát vọng rất riêng cho năm mới.

Dù ở công trường, xưởng máy, trên đường đua hay sau ánh đèn sân khấu, điều giúp họ luôn vững bước vẫn là nguồn năng lượng được nuôi dưỡng từ đam mê, ý chí không ngừng vươn lên và niềm tin vào ngày mai.

Number 1 tin rằng, khi con người còn giữ được sự tỉnh táo, tinh thần nhiệt huyết, tự tin và một nguồn năng lượng bứt phá thì không thử thách nào là không thể vượt qua, không mục tiêu nào không thể chinh phục.

Bởi năng lượng không chỉ để hoàn thành một ca làm hay một cung đường, mà còn để tiếp tục với ước mơ, tiếp tục cố gắng và tiếp tục khẳng định giá trị của chính mình.

Number 1 sẵn sàng cùng hàng triệu người lao động vượt qua áp lực cuối năm và bứt phá trong năm mới (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Bước sang năm mới, Number 1 sẽ tiếp tục sát cánh cùng hàng triệu người lao động Việt Nam tiếp thêm nguồn năng lượng thể chất một cách bền bỉ, khơi dậy tinh thần bứt phá để bất kỳ ai cũng không ngần ngại trước khó khăn và thử thách, từ đó vững tin vào sức mạnh và năng lực của bản thân, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu dài hơi ở phía trước.