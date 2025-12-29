Tập đoàn Apollo và Dow Chemical ký kết hợp tác chiến lược

Theo đó, Dow Chemical sẽ phát triển nhóm nguyên liệu chuyên biệt, độc quyền dành riêng cho sản phẩm silicone sealant của Apollo tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới.

Ký kết chiến lược với Dow Chemical đánh dấu bước dịch chuyển quan trọng của Tập đoàn Apollo trong ngành silicone khu vực (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Đơn vị đứng sau chiến lược nguyên liệu của Dow Chemical dành cho Apollo

Trong khuôn khổ chuyến công tác Thượng Hải từ ngày 7/12 đến 10/12, đoàn Apollo gồm ban lãnh đạo cấp cao và các nhà phân phối tiêu biểu đã trực tiếp đến tham quan và làm việc tại khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng (Zhangjiacang), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ giữa hai tập đoàn.

Dow Chemical đã dành riêng một phần công suất và hạ tầng trong khu phức hợp này để phát triển nguyên liệu đặc thù cho Tập đoàn Apollo.

Cơ sở hợp tác này được đặt trên nền tảng công nghệ của khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng - một trong những tài sản quan trọng nhất của Dow Chemical tại châu Á, trị giá gần 4 tỷ USD. Khu phức hợp có diện tích hơn 110 ha, tích hợp hệ thống nhà máy công suất lớn và bao gồm Trung tâm Dow Thượng Hải - trung tâm R&D lớn nhất của Dow ngoài Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Trung tâm Dow Thượng Hải quy tụ gần 600 tiến sĩ, nhà khoa học và kỹ sư, cùng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các công nghệ polymer, coatings và silicones phục vụ thị trường Trung Quốc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Ban lãnh đạo cấp cao và các nhà phân phối tiêu biểu Tập đoàn Apollo đã trực tiếp làm việc tại khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Bước đi củng cố vị thế của Apollo Silicone

Vị thế thị trường của Apollo Silicone không chỉ được xây dựng từ sản phẩm đơn lẻ, mà từ năng lực kiểm soát chuỗi giá trị. Doanh nghiệp vận hành theo chuẩn quốc tế, đầu tư có trọng điểm cho R&D và phát triển hệ thống phân phối đủ sâu để tạo lợi thế quy mô.

Hơn cả một mối quan hệ cung ứng, liên minh chiến lược giữa Apollo và Dow Chemical phản ánh tầm nhìn dài hạn trong cách Tập đoàn Apollo xây dựng chuỗi giá trị.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Dow Chemical ký ngày 9/12 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Tập đoàn Apollo không còn là nhà sản xuất nội địa, mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một thỏa thuận công nghệ mới đang tái định vị vai trò của Tập đoàn Apollo trong chuỗi giá trị vật liệu toàn cầu (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Trong hơn hai thập kỷ, Tập đoàn Apollo đã trở thành thương hiệu quen thuộc của hàng triệu người tiêu dùng, nhà thầu và chủ đầu tư. Mạng lưới phân phối rộng khắp, danh mục sản phẩm tối ưu cho khí hậu Việt Nam cùng nguồn nguyên liệu cao cấp từ ShinEtsu và Dow Chemical đã củng cố vị thế Apollo là thương hiệu nổi bật trong ngành keo silicone.

“Lợi thế cốt lõi của Tập đoàn Apollo nằm ở khả năng giữ quyền chủ động tại các điểm quyết định của chuỗi giá trị - từ định hướng nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu đến chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Hợp tác toàn diện với Dow Chemical bảo đảm nguồn nguyên liệu chuyên biệt ổn định, đồng thời củng cố năng lực công nghệ tầm vóc quốc tế. Trong ngành silicone sealant, nơi khác biệt được quyết định bởi từng thông số kỹ thuật, đây chính là lợi thế cạnh tranh mang tính cấu trúc và khó bị sao chép của chúng tôi”, đại diện Tập đoàn Apollo cho biết.

Tập đoàn Apollo và Dow Chemical ký kết thoả thuận cung ứng chiến lược ngày 9/12 (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Chuyến công tác vừa qua của Chủ tịch Tập đoàn Apollo, ban lãnh đạo cấp cao cùng đại diện các nhà phân phối tiêu biểu đến khu phức hợp Dow Chemical không đơn thuần là hoạt động giao thương, mà là minh chứng rõ rệt cho mức độ cam kết và chiều sâu của mối quan hệ đối tác đang từng bước nâng tầm vị thế của tập đoàn.

Trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Apollo, hợp tác chiến lược là một cấu phần cốt lõi của lợi thế cạnh tranh.

Việc đồng hành cùng các đối tác chiến lược tầm cỡ quốc tế như Dow Chemical trong nghiên cứu - phát triển nguyên liệu chuyên biệt giúp Apollo chủ động nguồn cung chiến lược, duy trì chuẩn chất lượng đồng nhất, đồng thời mở rộng năng lực cạnh tranh tại các thị trường có yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe đối với silicone sealant.