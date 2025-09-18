iPhone 17 phân tầng rõ nét, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền

Từ iPhone 17 bản tiêu chuẩn đến Pro Max, Apple đang phân tầng sản phẩm ngày càng rõ rệt, hướng đến từng nhóm người dùng riêng biệt.

Năm nay, hãng tiếp tục mở rộng danh mục với iPhone Air - dòng máy mới hoàn toàn, mỏng nhẹ với thiết kế khác biệt, nhắm đến nhóm người dùng đề cao trải nghiệm độc lạ.

Sự đa dạng trong loạt iPhone 17 giúp người dùng có thêm lựa chọn, nhưng đồng thời cũng làm tăng độ phức tạp trong quyết định mua sắm. Mỗi phiên bản được định vị khác nhau về hiệu năng, thiết kế và mức giá.

iPhone 17 giữ vai trò bản nền tảng với cấu hình cân đối. iPhone Air tạo khác biệt nhờ trọng lượng nhẹ và ngôn ngữ thiết kế mới. Trong khi đó, bộ đôi Pro và Pro Max tiếp tục đẩy cấu hình lên cao, tập trung vào người dùng chuyên nghiệp.