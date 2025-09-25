Không lâu sau khi thế hệ iPhone mới lên kệ, nhiều người dùng phàn nàn rằng các mẫu iPhone 17 quá dễ bị trầy xước, ngay cả trên những thiết bị trưng bày tại Apple Store.

Các vết xước chủ yếu xuất hiện ở mặt sau của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là xung quanh phần cắt MagSafe. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi về độ bền của vật liệu mà Apple sử dụng trên iPhone năm nay.

Apple giải thích vấn đề trầy xước của iPhone 17 Pro là do đế sạc MagSafe gây ra (Ảnh: Gizmodo).

Trong một cuộc phỏng vấn với 9to5mac, Apple cho biết chân đế sạc MagSafe bị mòn trong các cửa hàng là nguyên nhân gây ra những vết xước trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Công ty còn nói thêm rằng đây thực chất không phải là vết xước, mà do vật liệu từ chân đế bám lên điện thoại.

Theo Apple, các vết xước này có thể được loại bỏ bằng cách vệ sinh. Apple sẽ khắc phục sự cố tại các cửa hàng và công ty cho biết các mẫu máy khác như iPhone 16 cũng bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân tương tự.

Tuy vậy, các bài kiểm tra từ người dùng cho thấy khu vực gờ camera trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max rất dễ bị trầy xước. Trong một video từ kênh JerryRigEverything, nhiều khu vực trên iPhone 17 Pro dễ bị trầy xước hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm.

Trong khi đó, Apple nói rằng cụm camera trên iPhone 17 Pro có đặc điểm tương tự như vỏ nhôm trên các thiết bị như MacBook. Các cạnh được thiết kế bền bỉ và trải qua thử nghiệm trước khi phát hành.

Dù vậy, công ty cũng tuyên bố rằng người dùng có thể sẽ thấy hiện tượng hao mòn thông thường bao gồm cả những vết xước nhỏ theo thời gian.