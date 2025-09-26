Dây đeo iPhone 17 giá 1,7 triệu đồng cũng khan hàng tại Việt Nam

Trong sự kiện ra mắt iPhone 17, Apple không chỉ giới thiệu dòng sản phẩm mới mà còn trình làng nhiều phụ kiện đi kèm. Đáng chú ý, chiếc dây đeo chéo iPhone lần đầu tiên xuất hiện đã thu hút sự tò mò lớn từ người dùng.

Nhiều phiên bản dây đeo chéo iPhone hết hàng (Ảnh chụp màn hình).

Đáng nói, phụ kiện này được Apple chào bán với mức giá gần 1,7 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng đây là mức định giá không tưởng dành cho một sợi dây đeo và dự đoán phụ kiện này sẽ khó bán tại Việt Nam. Tuy vậy, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Hiện tại, khi tìm mua dây đeo chéo iPhone trên cửa hàng trực tuyến của Apple, người dùng sẽ phải chờ 4-5 tuần để có thể nhận hàng. Nhiều phiên bản dây khác nhau như màu cam, màu xanh dương, xanh dương nhạt và nâu sienna đều không có sẵn để giao hàng.

Điều tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều đại lý ủy quyền của hãng. Đặc biệt, phiên bản màu cam gần như đều hết hàng. Trong khi đó, các phiên bản màu sắc khác như xám, đen hay xanh lá vẫn còn hàng nhưng số lượng không nhiều.

"Với dây đeo chéo, dù chưa phải sản phẩm phổ biến, nhưng chúng tôi đã ghi nhận nhóm khách trẻ, thường xuyên di chuyển hoặc quay chụp nhiều bằng điện thoại, bắt đầu đón nhận tích cực. Đây là tín hiệu tốt, cho thấy thị trường phụ kiện mới tại Việt Nam có nhiều tiềm năng tăng trưởng", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

Trên trang web của Apple, công ty cho biết dây đeo chéo được thiết kế để gắn vào ốp lưng, giúp đeo iPhone thuận tiện và rảnh tay hơn. Dây đeo bản nhỏ bằng sợi dệt, được chế tác từ 100% sợi PET tái chế.

Dây đeo có độ dài tối đa 2.080mm và tối thiểu là 1.080mm. Phần nam châm tích hợp với cơ chế trượt bằng thép không gỉ cho phép người dùng điều chỉnh độ dài tùy theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, người dùng còn phải mua ốp lưng có giá gần 1,7 triệu đồng để có thể sử dụng kèm với sợi dây đeo chéo này.

Apple nhiều lần gây tranh cãi khi bán phụ kiện với giá cao (Ảnh: Gizmodo).

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Apple tạo ra phản ứng tranh cãi trong cộng đồng khi định giá phụ kiện của hãng. Cách đây không lâu, Apple đã gây bất ngờ khi bán một chiếc khăn lau màn hình với giá 529.000 đồng, hay một chiếc cổng chuyển đổi USB-C sang Lightning có giá gần 1 triệu đồng.

Bất chấp những tranh cãi về giá bán, vẫn có một bộ phận người dùng yêu thích sử dụng phụ kiện chính hãng từ Apple. Tỷ lệ mua phụ kiện kèm theo iPhone mới cũng tăng cao trong những năm gần đây.

"Thống kê cho thấy khoảng 80% khách hàng có xu hướng mua kèm từ 1 đến 2 món phụ kiện khi sở hữu iPhone 17 và iPhone Air", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết.

Điều này cho thấy, dù giá bán cao gây nhiều tranh cãi, Apple vẫn thành công trong việc biến phụ kiện thành một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Câu hỏi còn lại là: người dùng đang mua sản phẩm vì nhu cầu thực sự, hay vì “hiệu ứng Apple” mà hãng đã khéo léo duy trì suốt nhiều năm qua?