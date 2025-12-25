Amazon Web Services lại gặp sự cố, hàng loạt dịch vụ Internet bị sập

Khoảng 9h sáng 25/12 (giờ Việt Nam), hàng loạt dịch vụ trực tuyến lớn như Amazon, Roblox, mạng xã hội Snapchat, Reddit,… đã đồng loạt gặp sự cố và không thể truy cập được tại nhiều khu vực trên thế giới.

Người dùng báo cáo sự cố về Amazon Web Services vào sáng 25/12 (Ảnh chụp màn hình).

Hai nền tảng mua bán game trực tuyến lớn nhất thế giới là Steam và Epic Games Store cũng không thể truy cập. Người dùng còn báo cáo sự cố về hàng loạt dịch vụ như PlayStation Network, Xbox Live, RockStar Games,...

Theo Downdetector, chuyên trang giám sát về trạng thái hoạt động của các nhà cung cấp Internet, trang web, dịch vụ trực tuyến lớn trên toàn cầu, người dùng tại nhiều quốc gia đã đồng loạt báo cáo sự cố gặp phải khi truy cập vào các trang web và dịch vụ trực tuyến.

Nguyên nhân ban đầu được xác định bắt nguồn từ hệ thống dịch vụ và máy chủ của Amazon Web Services (AWS). Điều này đã khiến các trang web và dịch vụ sử dụng máy chủ của AWS bị ảnh hưởng và không thể truy cập được.

Đến nay, chưa có thống kê chi tiết về số lượng người dùng bị ảnh hưởng và những khu vực cụ thể nào chịu tác động bởi sự cố trên. Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, người dùng Internet tại Việt Nam ít chịu tác động từ sự việc lần này.

Đáng nói, đây là lần thứ ba trong năm nay dịch vụ AWS gặp sự cố. Gần đây nhất, sự cố của AWS diễn ra vào ngày 20/10 cũng khiến cho hàng loạt dịch vụ trên Internet ngừng hoạt động.