Chế độ chụp ảnh phơi sáng kép trên Samsung ít người để ý

Không cần máy ảnh chuyên nghiệp, tính năng Expert RAW sẵn có trên điện thoại Samsung có thể giúp bạn tạo ra những bức ảnh nghệ thuật.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn từng bước để sử dụng tính năng “ẩn” này. Bạn có thể thử nghiệm, sáng tạo và làm mới trải nghiệm chụp ảnh theo cách của mình.

Khám phá tính năng chụp ảnh nghệ thuật ẩn trên Samsung (Video: Khánh Vi - Việt Anh).

Ngoài ra, ở chế độ Expert RAW, bạn cũng có thể chụp được những bức ảnh bầu trời sao với chế độ Thiên văn.

Bạn cũng có thể lưu ảnh ở cả 2 định dạng JPEG và RAW: vừa có file JPEG tiện lợi, vừa có file RAW để chỉnh sửa với đầy đủ dữ liệu từ cảm biến, không nén, giúp kiểm soát sâu hậu kỳ (ISO, tốc độ màn trập, WB, tiêu cự).