Chế độ chụp ảnh phơi sáng kép trên Samsung ít người để ý
(Dân trí) - Chỉ với vài thao tác đơn giản, điện thoại Samsung có thể tạo ra hiệu ứng phơi sáng kép vốn thường thấy trên máy ảnh chuyên nghiệp.
Không cần máy ảnh chuyên nghiệp, tính năng Expert RAW sẵn có trên điện thoại Samsung có thể giúp bạn tạo ra những bức ảnh nghệ thuật.
Video dưới đây sẽ hướng dẫn từng bước để sử dụng tính năng “ẩn” này. Bạn có thể thử nghiệm, sáng tạo và làm mới trải nghiệm chụp ảnh theo cách của mình.
Ngoài ra, ở chế độ Expert RAW, bạn cũng có thể chụp được những bức ảnh bầu trời sao với chế độ Thiên văn.
Bạn cũng có thể lưu ảnh ở cả 2 định dạng JPEG và RAW: vừa có file JPEG tiện lợi, vừa có file RAW để chỉnh sửa với đầy đủ dữ liệu từ cảm biến, không nén, giúp kiểm soát sâu hậu kỳ (ISO, tốc độ màn trập, WB, tiêu cự).