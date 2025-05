Clip "tài xế phản ứng nhanh, thoát khỏi vụ cướp trong đêm" nổi bật tuần qua

Tài xế phản ứng nhanh, thoát được vụ dàn cảnh cướp xe trong đêm tối

Camera hành trình trên ô tô đã ghi lại khoảnh khắc tài xế kịp thời thoát khỏi vụ dàn cảnh cướp xe xảy ra trong đêm tối, trên tuyến cao tốc gần thành phố Dhaka (Bangladesh).

Khi phát hiện nhóm đối tượng chặn đường giữa đêm, tài xế lập tức lùi xe với tốc độ cao để tránh bị tấn công. Chiếc xe đi lùi một quãng đường dài, trong lúc bị truy đuổi ráo riết.

Một tên cướp đã ném vật thể nghi là vũ khí vào ô tô, khiến xe bị hư hại. Tuy nhiên, tài xế vẫn nhanh trí quay đầu và tăng tốc thoát khỏi hiện trường an toàn.

Cảnh sát Bangladesh đang điều tra vụ việc.

Tài xế phản ứng nhanh, thoát được vụ dàn cảnh cướp xe trong đêm tối (Video: X).

Thót tim khoảnh khắc cảnh sát kịp cứu cô gái định nhảy từ tầng 19 để tự sát

Một cô gái trẻ đã suýt nhảy từ tầng 19 của một tòa nhà cao tầng tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), nhưng may mắn được cảnh sát kịp thời ngăn chặn trong gang tấc.

Theo nhân chứng, cô gái được nhìn thấy lang thang trên mái nhà vào ban đêm, khiến nhiều người nghi ngờ cô có ý định tự tử và lập tức gọi cảnh sát.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt, triển khai đệm hơi đề phòng tình huống xấu. Trong khi đó, cảnh sát kiên trì thuyết phục nạn nhân suốt gần 2 giờ. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ lao mình khỏi mép tòa nhà.

Một cảnh sát đã nhanh như chớp lao tới, túm được tóc và tay cô gái. Những người còn lại lập tức hỗ trợ, kéo nạn nhân lên khỏi mép tường an toàn.

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Thót tim khoảnh khắc cảnh sát kịp cứu cô gái định nhảy từ tầng 19 để tự sát (Video: Instagram).

Khoảnh khắc pin dự phòng phát nổ, bốc cháy bên trong hành lý tại sân bay

Camera giám sát tại sân bay quốc tế Tallinn, Estonia, đã ghi được khoảnh khắc khói bốc lên mù mịt và ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ bên trong hành lý đang nằm trên băng chuyền soi chiếu an ninh.

Khoảnh khắc pin dự phòng phát nổ, bốc cháy bên trong hành lý tại sân bay (Video: Reddit).

Một nhân viên an ninh khi phát hiện vụ cháy đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa trước khi bùng lên thành một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Nguyên do của vụ cháy bắt nguồn từ viên pin sạc dự phòng đặt bên trong hành lý.

Sự việc là minh chứng cho thấy lý do vì sao pin sạc dự phòng không được đặt trong hành lý ký gửi khi lên máy bay.

Bé gái 5 tuổi thể hiện kỹ năng leo dây đáng kinh ngạc

Tại sự kiện thi đấu thể thao của trường mẫu giáo thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, cô bé 5 tuổi có tên Điểm Điểm đã khiến nhiều người phải thán phục khi thể hiện kỹ năng leo dây đầy ấn tượng.

Bé gái 5 tuổi thể hiện kỹ năng leo dây đáng kinh ngạc (Video: Weibo).

Trong vòng vài giây, cô bé đã leo qua 20 sợi dây một cách dễ dàng. Thành tích này đã giúp cô bé giành được giải thưởng của cuộc thi, bao gồm 2kg thịt lợn và 2 củ khoai tây.

Mẹ của Điểm Điểm cho biết cô bé không hề được đào tạo về kỹ năng leo dây, mà chỉ là một đứa trẻ yêu thích thể thao và vận động.

Khoảnh khắc cô gái nhảy khỏi tầng 5 tòa nhà đang bốc cháy dữ dội

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. Trong khi chờ lực lượng cứu hỏa đến nơi, nhiều người phát hiện một cô gái bị mắc kẹt ở ban công tầng 5 nên đã tìm kiếm các vật dụng như chăn, đệm xếp ở phía dưới để cô gái nhảy xuống.

Khoảnh khắc cô gái nhảy khỏi tầng 5 tòa nhà đang bốc cháy dữ dội (Video: NDTV).

Không còn đường thoát vì bị ngọn lửa bao trùm, cô gái đã phải nhảy từ ban công tầng 5 xuống đất. May mắn cô gái đã rơi trúng vị trí những tấm đệm được người dân chuẩn bị sẵn nên không gặp thương tích gì.

Nguyên do của vụ hỏa hoạn được xác định do sự cố chập điện của hệ thống điều hòa. Sự việc khiến nhiều người bị thương, nhưng may mắn không có ai thiệt mạng.

Quên bật hiệu ứng làm đẹp, "hot girl" mạng xã hội lộ mặt mộc gây sốc

Nổi tiếng với gương mặt xinh xắn và giọng nói ngọt ngào, "One Qiuqiu" thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ các buổi livestream vũ đạo sôi động.

Tuy nhiên, trong một buổi phát trực tiếp gần đây, cô bất ngờ gặp sự cố hy hữu khi phần mềm làm đẹp trên máy tính đột ngột dừng hoạt động. Sau khi thực hiện vài động tác đứng dậy và nhảy múa, "One Qiuqiu" quay lại ghế ngồi mà không hề biết lớp filter đã biến mất.

Người xem không khỏi "ngã ngửa" khi phát hiện hình ảnh trên màn hình lúc này là một phụ nữ trung niên, được cho là khoảng hơn 50 tuổi - hoàn toàn khác biệt với dung mạo trẻ trung thường thấy.

Sự việc lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng, đồng thời hé lộ sự thật rằng bấy lâu nay, "One Qiuqiu" đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ngoại hình để hóa thân thành "hot girl" mỗi khi xuất hiện trên sóng livestream.

Quên bật hiệu ứng làm đẹp, "hot girl" mạng xã hội lộ mặt mộc gây sốc (Video: Douyin).

Khoảnh khắc cô gái đi xe máy dưới mưa suýt bị sét đánh trúng

Camera hành trình trên ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc thót tim, khi cô gái đang chạy xe máy dưới trời mưa, bất ngờ một tia sét lóe lên, đánh vào vị trí cách cô gái chỉ khoảng chừng một mét.

Khoảnh khắc cô gái đi xe máy dưới mưa suýt bị sét đánh trúng (Video: Bilibili).

Tia sét bất ngờ xuất hiện khiến cô gái bị giật mình ngã xuống đường. Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cậu bé đứng ngủ gật trong lúc đá bóng

Cậu bé tham gia trận đấu bóng đá, nhưng không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ nên đã vật vờ và ngủ gật ngay trên sân trong khi trận đấu đang diễn ra. Chứng kiến màn "thi đấu" của cậu bé khiến nhiều người không thể nhịn cười.

Bật cười trước cậu bé vật vờ, ngủ gật ngay giữa trận đấu bóng đá (Video: ViralPress).

Nữ vận động viên đen đủi, liên tục gặp tai nạn đau trên sân bóng chuyền

Chỉ vì mất tập trung, nữ vận động viên đã liên tục gặp tai nạn đau đớn trong khi đang khởi động trên sân bóng chuyền.

Nữ vận động viên đen đủi, liên tục gặp tai nạn đau trên sân bóng chuyền (Video: Reddit).

3 cô gái thoát chết may mắn khi đứng chụp ảnh dưới chân thác nước

Một tai nạn suýt xảy ra tại điểm du lịch ở Hàng Châu (Trung Quốc) khi ba cô gái đứng dưới thác nước để chụp ảnh thì bất ngờ những tảng đá lớn từ đỉnh thác rơi xuống, suýt trúng họ.

Sự việc khiến cả ba hoảng loạn tháo chạy khỏi khu vực, từ bỏ ý định chụp ảnh. Rất may không ai bị thương trong sự cố.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến đá rơi, nhưng đoạn video ghi lại khoảnh khắc nguy hiểm đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều cảnh báo về việc du khách cần giữ khoảng cách an toàn khi tham quan các địa điểm thiên nhiên.