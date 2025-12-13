Techfest 2025: Hơn 700 gian hàng trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ

Techfest Việt Nam 2025 mang chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”, diễn ra xuyên suốt từ ngày 12 đến 24/12 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Sự kiện lần này đánh dấu năm đầu tiên Techfest chuyển từ mô hình hội trường truyền thống sang không gian mở, gắn liền với các khu trình diễn, trải nghiệm công nghệ và hoạt động tương tác cộng đồng.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Techfest 2025 (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Khát vọng đổi mới sáng tạo của Việt Nam không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim, tư duy của khối óc và hành động thực chất, trở thành động lực phát triển".

Theo Thủ tướng, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực từ bậc phổ thông đến sau đại học, đồng thời phát triển các phòng thí nghiệm mở, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp nhằm sớm đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử nghiệm và dấn thân, qua đó tạo ra các công nghệ tiên phong “Made in Vietnam”, trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Techfest Việt Nam 2025 được kỳ vọng trở thành cột mốc khởi đầu cho Chiến lược Quốc gia về Khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn dân, tận dụng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực phát triển đột phá, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Techfest năm nay còn được định vị là không gian kết nối chính sách - công nghệ - thị trường - đầu tư, góp phần đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Mô hình này nhằm đưa các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần nhất với người dân, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi hội trường chuyên ngành.

Tại lễ khai mạc, nhiều địa phương tiêu biểu trong thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp được vinh danh, nhằm ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của chính quyền địa phương trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen, vinh danh 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2025 (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đến năm 2025, cả nước có gần 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 2 kỳ lân công nghệ; Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025 của Việt Nam ở vị trí 44/139 quốc gia chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng thứ 55/100 quốc gia.

Nhiều thành phố lớn của Việt Nam đã lọt vào top 1.000 thành phố khởi nghiệp toàn cầu, trong đó Hà Nội xếp thứ 148, TPHCM thứ 110 và Đà Nẵng thứ 766.

Techfest Việt Nam 2025 được đánh giá là kỳ Techfest có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của hơn 20 tập đoàn, các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ và các vườn ươm, các đơn vị đào tạo... cùng các đại biểu, nhà khoa học đến từ 6 khu vực quốc tế gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh lễ khai mạc, sự kiện còn có chuỗi hội thảo, tọa đàm, diễn đàn chính sách quốc gia, không gian triển lãm và trải nghiệm công nghệ, chung kết các cuộc thi tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần khẳng định vai trò của Techfest là diễn đàn quốc gia kết nối ý tưởng, nguồn lực và tri thức cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.