Tổng Bí thư: Hợp tác khoa học công nghệ là một trụ cột quan trọng nâng tầm quan hệ Việt - Hàn

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Toạ đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 12/8, tại thủ đô Seoul, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Dự tọa đàm có Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.

Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức tọa đàm cấp cao nhằm khởi tạo khuôn khổ hợp tác chiến lược chặt chẽ về 3 động lực tăng trưởng then chốt: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu dẫn đề tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam xác định bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đóng góp ít nhất 50% vào tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do trực tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban, thể hiện sự quyết tâm cao nhất của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về con đường phát triển dựa trên công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ mới nổi và công nghệ lõi.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ Việt Nam tăng mạnh ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ 1% lên 3% mỗi năm và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Việt Nam cũng đang sửa đổi các luật về công nghệ cao, về chuyển giao công nghệ, trong đó có chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; mong muốn các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc lan tỏa công nghệ thông qua việc thiết lập các trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Với khát vọng lớn, đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% liên tục trong 10 năm tới, Việt Nam đã sửa đổi các luật, các cơ chế, chính sách, thay đổi bộ máy và mô hình quản trị quốc gia, để kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; đồng thời tăng đầu tư cho phát triển, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Do đó, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc; mong muốn hợp tác sâu với Hàn Quốc trong các công nghệ mới nổi như bán dẫn, điện tử, viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, năng lượng mới, sinh học, nano, an ninh mạng; xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển chung; thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; phát triển các trung tâm nghiên cứu phát triển, đào tạo kỹ sư công nghệ cao; học hỏi mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ.

Về phát triển chính phủ số, hạ tầng số và chủ quyền số, Việt Nam mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong triển khai chính phủ nền tảng số, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, hợp tác về bảo đảm an toàn không gian mạng, chủ quyền số và năng lực quản trị số quốc gia.

Tại tọa đàm, các đại biểu phía Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số của Hàn Quốc; đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc và chiến lược của Hàn Quốc.

Đồng thời, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ của Hàn Quốc cũng đã đề xuất hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ thu hồi, sản xuất đất hiếm; hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học công nghệ, lấy “kỳ tích sông Hàn” làm minh chứng cho sự phát triển kinh tế bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bày tỏ tin tưởng và đề nghị hai nước coi đây là trụ cột hợp tác quan trọng, chiến lược trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Việt Nam tập trung vào việc xây dựng chính sách, đào tạo con người, đầu tư tài chính và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những nhân lực trong các lĩnh vực mới như AI; thu hút các nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển của thế giới; dành nguồn lực tài chính đáng kể cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, nhằm tạo ra những đột phá; khuyến khích sự kết nối và hợp tác giữa các trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến, công trình nghiên cứu đi vào thực tiễn, sản xuất và kinh doanh.

Tổng Bí thư cho rằng việc chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển là cần thiết và đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc tận dụng lợi thế của mỗi bên nhằm cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Khẳng định hợp tác khoa học công nghệ được xác định là một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới, Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích bao trùm và bền vững cho hai quốc gia.