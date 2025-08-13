Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan

"Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều cho thấy sự tiến bộ. Chúc mừng chiến thắng của Việt Nam.

Trận thua này cũng dự báo nhiều khó khăn cho Thái Lan nếu muốn tranh chức vô địch AFF Cup 2025", tài khoản Nattapon Panrob đến từ Thái Lan bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến trận thua 0-1 của đội nhà trước tuyển nữ Việt Nam ở lượt cuối bảng A, qua đó mất ngôi đầu bảng về tay thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thu Thảo (trái) ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước thềm lượt cuối vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan dù cùng có 6 điểm sau hai vòng đấu do kém hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên lợi thế sân nhà giúp tuyển nữ Việt Nam có tâm lý tốt và có được bàn mở tỷ số ở phút 36 nhờ pha lập công của Thu Thảo.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp tuyển nữ Việt Nam giữ mạch toàn thắng ở vòng bảng và giành luôn ngôi đầu từ tay Thái Lan. Chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được nhiều lời ca ngợi từ các CĐV Đông Nam Á, nhất là khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan cả ở đội nam lẫn đội nữ tại AFF Cup trong năm 2025.

"Bóng đá nam lẫn nữ của Việt Nam đều đánh bại người Thái trong năm nay. Dự báo ngôi vô địch AFF Cup 2025 sẽ tiếp tục thuộc về Rồng vàng", tài khoản Prince Alek đến từ Malaysia bày tỏ.

Trần Thị Duyên (ngoài cùng bên trái) nhận được nhiều lời khen ngợi từ CĐV Đông Nam Á (Ảnh: Tuấn Bảo).

"Gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam từ Thái Lan! Một trận đấu rất hay, đặc biệt là số 15. Tên cô ấy là gì? Cô ấy chơi rất hay và rất dễ thương!", tài khoản Jaturong Somngam đến từ Thái Lan ca ngợi hậu vệ Trần Thị Duyên - người được mệnh danh là hot girl của tuyển nữ Việt Nam.

"Cả hai đội đều rất xuất sắc. Cầu thủ lớn tuổi nhất của Thái Lan trong đội hình này là 23 tuổi, trong khi cầu thủ trẻ nhất mới 17 tuổi. Độ tuổi trung bình của Thái Lan từ 19 đến 21 tuổi.

Nhưng Thái Lan chỉ thua sít sao 0-1 trước đội tuyển Việt Nam, với đội hình nhiều cầu thủ từng tham dự World Cup và có những cầu thủ từ 25 tuổi trở lên. Việt Nam dù vậy vẫn giữ vững phong độ và xứng đáng là đội bóng nữ số một ở Đông Nam Á", tài khoản Jj Marwin đến từ Singapore bình luận.

"Đội tuyển nữ Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng từng tham dự World Cup. Họ xứng đáng là ứng viên cho chức vô địch của giải đấu", tài khoản Liebe Audire đến từ Philippines nhận xét.

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Màn trình diễn rất tốt", tài khoản Wisnu Kurniawan đến từ Indonesia chốt lại.