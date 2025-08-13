HLV Thái Lan: “Đội tuyển nữ Việt Nam rất mạnh, tôi không hề giấu bài”

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan

Thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Việt Nam tối 12/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) khiến Thái Lan rơi xuống vị trí nhì bảng A. Còn ngôi đầu bảng đấu này thuộc về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ Thái Lan nói: “Tôi sử dụng những nhân sự tốt nhất của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi không hề giấu bài”.

HLV Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ Thái Lan (Ảnh: FAT).

“Trận đấu nào cũng rất quan trọng với chúng tôi. Đã ra sân chúng tôi luôn cố gắng. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rất mạnh. Chính vì thế, chúng tôi rất khó để giành điểm trước đội chủ nhà. Các cầu thủ của tôi đã thể hiện hết khả năng, nhưng chúng tôi vẫn thất bại”, HLV Futoshi Ikeda nói thêm.

Các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã xác định xong các vị trí thứ nhất và thứ nhì bảng A. Tuy nhiên, hai đội này vẫn chưa biết đối thủ của mình ở bán kết, do bảng B vẫn chưa thi đấu xong.

Các trận cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra tối 13/8. Nói về vòng bán kết, HLV Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ Thái Lan chia sẻ: “Bảng B hiện có 3 đội có khả năng giành vé vào bán kết. Tôi vẫn chưa biết đội nào đứng nhất bảng đấu này và chưa biết đối thủ ở Thái Lan ở vòng đấu loại trực tiếp”.

HLV Futoshi Ikeda thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam mạnh hơn so với đội tuyển nữ Thái Lan (Ảnh: FAT).

“Tuy nhiên, dù gặp bất kỳ đối thủ nào ở bán kết, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp diễn ra. Sẽ thật tuyệt vời nếu đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan được tái ngộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở trận chung kết trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Trận chung kết giữa các đội Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Khi đó, chúng tôi dĩ nhiên muốn có chiến thắng. Tôi chờ đợi các đội Việt Nam và Thái Lan cùng vượt qua vòng bán kết”, HLV Futoshi Ikeda hé lộ mong mỏi của mình ở giải đấu năm nay.

Sau vòng bảng, vòng bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á sẽ diễn ra vào ngày 16/8. Sau đó, vào ngày 19/8, các trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra.

Xếp hạng bảng A (Ảnh: ASEAN Football).