Châu Âu nắng nóng kỷ lục

Lính cứu hỏa đối phó cháy rừng ở Bồ Đào Nha hôm 11/8 (Ảnh: AFP).

Theo Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, châu Âu đang ấm lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác, với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980. Năm ngoái là năm nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của nắng nóng và khô hạn, khiến nhiều khu vực châu Âu dễ bị cháy rừng hơn.

Tại ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế đám cháy bùng phát tối 11/8. Vụ cháy khiến một người đàn ông tử vong do bỏng trên 98% cơ thể.

Ở các vùng Castile và Leon, Castile-La Mancha, Andalusia và Galicia, lính cứu hỏa cùng gần 1.000 binh sĩ đang đối phó với nhiều đám cháy khác. Hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà và khách sạn, bao gồm cả du khách tại các bãi biển ở cực nam Tây Ban Nha. Đến chiều 12/8, chính quyền khu vực cho biết một số người sơ tán tại các bãi biển đã có thể quay lại khách sạn.

Tại Bồ Đào Nha, hơn 700 lính cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát một vụ cháy ở thị trấn Trancoso, cách Lisbon khoảng 350km về phía đông bắc. Một số đám cháy nhỏ khác vẫn đang cháy ở khu vực phía bắc.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Lâm nghiệp cho biết lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được một vụ cháy lớn ở tây bắc nước này, một ngày sau khi đám cháy buộc hàng trăm người sơ tán và làm gián đoạn giao thông đường biển.

Ngọn lửa bùng phát trên đất nông nghiệp tại tỉnh Canakkale, được gió mạnh thổi lan nhanh sang rừng rồi đến khu dân cư. Khoảng 2.000 cư dân phải sơ tán và 77 người nhập viện do hít phải khói. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với 2 vụ cháy khác ở các tỉnh Manisa và Izmir.

Tại Pháp, cơ quan khí tượng quốc gia đặt hầu hết khu vực phía nam vào mức cảnh báo nắng nóng cao nhất, với nhiệt độ trên 40°C trong ngày thứ hai liên tiếp. Nắng nóng dự kiến lan ra phía đông bắc, bao gồm cả vùng Paris. Một số địa phương mở cửa miễn phí hoặc giảm giá vé vào bể bơi công cộng.

Phần lớn khu vực miền trung và nam nước Pháp đang được giám sát nguy cơ cháy rừng cao, sau vụ cháy chết người ở vùng Aude tuần trước. Giới chức cho biết ngọn lửa đã được kiểm soát nhưng sẽ mất vài tuần để dập tắt hoàn toàn.

Tại Hy Lạp, 7 vụ cháy lớn, chủ yếu ở phía tây, buộc nhiều khu vực sơ tán, phá hủy nhà cửa và cơ sở kinh doanh, lửa đã áp sát ngoại ô thành phố lớn thứ ba của nước này. Lực lượng cứu hỏa được điều động khẩn cấp tới thành phố cảng Patras, nơi đám cháy rừng đang đe dọa khu công nghiệp. Gió mạnh cản trở nỗ lực chữa cháy trên các đảo Zakynthos và Kefalonia, nơi chính quyền chuẩn bị sẵn sàng sơ tán các khu nghỉ dưỡng du lịch.

Các đám cháy nghiêm trọng khác cũng bùng phát ở nhiều khu vực trên đất liền phía tây và đảo Chios ở đông Aegean. Cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp đã phát đi hơn 20 cảnh báo qua điện thoại di động trong ngày 12/8, yêu cầu sơ tán và hướng dẫn ứng phó.

Tại Anh, một đợt nắng nóng khác đang diễn ra, với nhiệt độ dự kiến đạt 34°C trong ngày 13/8, đặc biệt ở miền nam nước Anh, bao gồm London. Giới chức định nghĩa một đợt nắng nóng là khi nhiệt độ vượt 25°C ở phần lớn Vương quốc Anh, và 28°C ở London cùng vùng phụ cận trong 3 ngày liên tiếp hoặc lâu hơn.