Hình ảnh từ camera giám sát dễ bị xem trộm hơn bạn tưởng

Ngày càng nhiều hộ gia đình, cơ quan chính phủ, trường học và bệnh viện lựa chọn lắp đặt camera giám sát để đảm bảo an ninh và theo dõi các hoạt động.

Trong số đó, IP Camera (Internet Protocol camera) đang trở nên phổ biến nhờ khả năng ghi hình và xem trực tiếp qua Internet.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, chính những thiết bị tiện ích này lại tiềm ẩn nguy cơ bị tin tặc xâm nhập và xem trộm nội dung một cách dễ dàng.

Camera giám sát có thể bị tin tặc xâm nhập và xem trộm nội dung mà người dùng không hay biết (Ảnh: Castle Security).

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên camera của nhà cung cấp hàng đầu

Noam Moshe, một chuyên gia nghiên cứu bảo mật, đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về camera giám sát do Axis Communications (Thụy Điển) sản xuất.

Axis Communications là một trong những nhà cung cấp camera giám sát lớn nhất thế giới, phục vụ nhiều cơ quan chính phủ, trường học, bệnh viện và các công ty trong danh sách Fortune 500. Điều này đồng nghĩa với việc các hình ảnh do camera của Axis Communications ghi lại mang tính chất vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, Noam Moshe đã liên tục phát hiện ra những lỗ hổng bảo mật trên phần mềm quản lý camera của Axis Communications, cho phép tin tặc dễ dàng xâm nhập và xem trộm nội dung.

Ngay sau khi phát hiện, anh đã liên hệ với Axis Communications và nhận được phản hồi chỉ trong vòng 10 phút. Mặc dù công ty đã nhanh chóng phát hành bản vá lỗi, Moshe vẫn tin rằng sẽ có thêm những lỗ hổng bảo mật mới xuất hiện trong tương lai.

“Công việc hàng ngày của tôi là tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trên mọi thiết bị và công bố chúng một cách có trách nhiệm. Đây là sân chơi của tôi”, Noam Moshe chia sẻ.

Nguy cơ tiềm ẩn và lời khuyên cho người dùng

Ngoài Axis Communications, Noam Moshe đang tiếp tục tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trên nhiều thiết bị khác, đặc biệt là camera giám sát, vì anh tin rằng các sản phẩm của nhiều công ty khác cũng tồn tại những điểm yếu tương tự.

Theo Moshe, việc camera giám sát bị kẻ xấu xâm nhập và xem trộm nội dung không phải là điều phức tạp và quá trình này đơn giản hơn nhiều người tưởng.

Những nghiên cứu của Noam Moshe và các cộng sự đã được trình bày tại “Hội nghị bảo mật Black Hat”, gây ra nhiều lo ngại trong bối cảnh camera giám sát đã trở nên rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi, ngay cả tại các hộ gia đình.

Để đảm bảo an toàn và riêng tư, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên lắp đặt camera giám sát tại những nơi riêng tư và nhạy cảm như phòng ngủ, phòng thay quần áo.

Bởi lẽ, nếu camera bị hack và theo dõi từ xa, những nội dung nhạy cảm hoàn toàn có thể bị phát tán ra ngoài, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.