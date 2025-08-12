iPhone 17 sẽ lên kệ tại Việt Nam ngay giữa tháng 9

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một đại lý ủy quyền của Apple (Apple Authorized Reseller) cho biết Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia mở bán iPhone 17 đợt đầu tiên cùng các thị trường lớn khác như Mỹ, Singapore, Thái Lan,...

Mô hình iPhone 17 Pro Max (Ảnh: GSMArena).

Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu thế hệ iPhone 17 vào ngày 9/9. Đến ngày 12/9, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng.

Dự kiến, những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9. Như vậy, dòng sản phẩm iPhone 17 có thể sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 19/9.

"Trước tiên, các đại lý đều cảm thấy rất vui khi thị trường Việt Nam đã được thăng hạng. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng khi người dùng không còn phải chờ đợi hàng chính hãng quá lâu như những năm trước", nguồn tin này chia sẻ.

Những năm gần đây, thị trường Việt Nam nhận ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ Apple. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng liên tục nâng hạng cho thị trường trong nước, từ đó các đợt mở bán iPhone cũng diễn sớm hơn qua từng năm.

Trước đây, thị trường Việt Nam thường mở bán iPhone muộn hơn 1-2 tháng so với những thị trường cấp 1. Năm ngoái, dòng sản phẩm iPhone 16 chính hãng lên kệ muộn hơn 1 tuần so với các thị trường như Mỹ, Singapore,...

Với việc thị trường Việt Nam được Apple nâng hạng, người dùng có thể mua được các thiết bị của hãng sớm hơn. Đồng thời, điều này cũng sẽ thay đổi thị trường iPhone trong nước, đặc biệt là đối với hàng xách tay.

iPhone 17 có thể sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 19/9 (Ảnh: MacRumors).

Những thông tin rò rỉ trước đây cho biết thế hệ iPhone 2025 sẽ có 4 sản phẩm, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air (thay thế cho dòng sản phẩm Plus), iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Một báo cáo từ MacRumors cho biết Apple sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Động thái này nhằm bù đắp cho chi phí linh kiện đang liên tục tăng cao, cũng như các tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hiện tại, dòng sản phẩm iPhone 16 có giá bán khởi điểm từ 799 USD, trong khi phiên bản iPhone 16 Pro Max có giá từ 1.199 USD. Nếu thông tin trên chính xác, iPhone 17 sẽ có giá từ 849 USD, phiên bản iPhone 17 Pro Max sẽ có giá 1.249 USD.