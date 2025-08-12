MacBook giá rẻ lộ giá bán

Apple đang phát triển một mẫu MacBook giá rẻ, dự kiến có giá khởi điểm từ 599 USD, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị Chromebook. Thông tin này được tiết lộ bởi MacRumors, cho thấy động thái mới của "Táo khuyết" trong việc mở rộng thị phần.

MacBook giá rẻ được cho là sẽ có thiết kế tương tự MacBook Air hiện tại (Ảnh: TheVerge).

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã tiết lộ rằng mẫu MacBook này sẽ được trang bị bộ xử lý A18 Pro, thay vì chip M series thường thấy trên các sản phẩm Mac hiện tại. Chip A18 Pro là bộ xử lý đang được sử dụng trên dòng iPhone 16 Pro.

Trong các bài đánh giá hiệu năng thông qua ứng dụng Geekbench, chip A18 Pro đạt khoảng 3.500 điểm đơn nhân, chỉ thấp hơn một chút so với chip M4 có trong mẫu máy tính Mac Mini.

Tuy nhiên, điểm số đa nhân lại có sự chênh lệch đáng kể: chip A18 Pro đạt khoảng 8.780 điểm đa nhân, trong khi chip M4 có hiệu suất gần gấp đôi với 15.000 điểm đa nhân.

Dự kiến, mẫu MacBook giá rẻ này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt vào cuối quý IV/2025 hoặc đầu quý I/2026. Sản phẩm sẽ cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc, bao gồm bạc, hồng và vàng.

Kuo cũng cho biết dòng sản phẩm này sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.

Apple được cho là đang lên kế hoạch sản xuất khoảng 5-7 triệu máy vào năm 2026, chiếm một phần đáng kể trong tổng số lô hàng máy tính Mac. Mục tiêu chính của dòng sản phẩm này là thu hút người dùng bằng mức giá dễ tiếp cận, mở rộng đối tượng khách hàng của Apple trong phân khúc máy tính xách tay.