iPhone 17 Pro có thể được thiết kế lại ăng-ten giúp tối ưu hiệu suất

Động thái này nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất kết nối và cải thiện thiết kế tổng thể của thiết bị.

Ăng-ten trên iPhone 17 Pro có thể được đặt xung quanh cụm camera (Ảnh: 9TO5Mac).

Thiết kế mới này được cho là lấy cảm hứng từ cách tiếp cận đã được áp dụng trên Apple Watch Ultra, nơi các ăng-ten được tích hợp một cách khéo léo để tối đa hóa khả năng thu sóng và độ ổn định của tín hiệu.

Hiện tại, các mẫu iPhone đặt ăng-ten dọc theo các cạnh khung máy, với những khoảng hở dễ nhận thấy. Với iPhone 17 Pro, Apple đặt mục tiêu giảm thiểu nhiễu từ vật liệu khung máy và tăng cường kết nối 5G, Wi-Fi 7.

Việc bố trí ăng-ten xung quanh cụm camera được kỳ vọng sẽ tận dụng khu vực ít bị che chắn và nhiễu sóng hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất trong môi trường đông đúc và đảm bảo kết nối ổn định ngay cả khi người dùng đang di chuyển.

Trong các thiết lập truyền thống, tay người dùng và các thành phần kim loại bên trong thiết bị có thể làm biến dạng năng lượng điện từ của ăng-ten, dẫn đến giảm phạm vi phủ sóng. Bằng cách định vị lại các ăng-ten xung quanh module camera, iPhone 17 Pro có thể đạt hiệu quả tối ưu trong các khu vực có tín hiệu mật độ cao như khu đô thị hoặc môi trường trong nhà phức tạp.

Bố cục ăng-ten mới còn có tiềm năng nâng cao hiệu suất vô tuyến, đặc biệt đối với 5G mmWave và Wi-Fi thế hệ tiếp theo, đồng thời giảm độ trễ khi phát trực tuyến và truyền dữ liệu.

Bên cạnh đó, sự thay đổi này cũng giúp Apple thiết kế khung sườn sản phẩm với ít vết "khoảng hở" có thể nhìn thấy hơn, mang lại vẻ ngoài liền mạch và tinh tế hơn. Đồng thời, việc tối ưu hóa không gian bên trong cũng có thể tạo điều kiện cho việc tích hợp các thành phần khác như pin và hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn.

Việc áp dụng kiến trúc ăng-ten lấy cảm hứng từ Apple Watch Ultra đánh dấu một bước tiến đáng kể về mặt kỹ thuật. Nếu được triển khai sản xuất hàng loạt, iPhone 17 Pro có thể thiết lập một tiêu chuẩn mới về tích hợp thiết kế và hiệu suất mạng, giảm thiểu sự đánh đổi trong các thiết bị nhỏ gọn.