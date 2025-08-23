Điện thoại giảm giá cả triệu đồng dịp Quốc khánh 2/9, nhiều ưu đãi lớn

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng là dịp thị trường công nghệ bùng nổ, khi các nhà bán lẻ tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, nhiều dòng điện thoại từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp đều đang được giảm giá mạnh, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn để sắm sửa cho mình chiếc điện thoại tốt để có thể chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa dịp Quốc khánh.

Điện thoại camera tốt, pin "trâu" lên ngôi

Nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những mẫu điện thoại có camera và pin tốt để có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp Lễ Quốc khánh.

Chị Thùy Dương, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đã tìm hiểu và biết dịp Quốc khánh này sẽ có nhiều ưu đãi lớn, nên đã chờ đợi để thay đổi chiếc điện thoại đang dùng. Tôi ưu tiên mẫu điện thoại tầm trung nhưng chất lượng camera tốt để ghi lại hình ảnh, video diễu binh, diễu hành".

Cụ thể, dòng sản phẩm iPhone 16 đang có giá từ 18,59 triệu đến 29,59 triệu đồng (tùy phiên bản), ghi nhận mức giảm dao động 4-5 triệu đồng.

Trong khi đó, dòng điện thoại Z Fold7 có mức ưu đãi khiêm tốn hơn, giảm khoảng 2 triệu đồng. Một số dòng điện thoại khác như Galaxy S25, S25 Ultra, Z Fold6 lại nhận được khuyến mãi cao hơn, giảm từ 5-8 triệu đồng.

Ở phân khúc tầm trung, mức giảm giá từ 1-5 triệu đồng tập trung vào các mẫu máy của Xiaomi, Oppo, Vivo... Các mẫu điện thoại giá rẻ hiện có mức khuyến mãi không cao.

Ngoài ra, các sản phẩm công nghệ khác như tai nghe, máy tính, đồng hồ thông minh cũng đang nhận được ưu đãi 20-50% trong dịp này.

Ưu đãi đa dạng, quà tặng hấp dẫn

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp vào sản phẩm, nhiều hệ thống bán lẻ còn đưa ra các chương trình hấp dẫn để chào mừng ngày Quốc khánh như tặng voucher giảm giá, vé xem phim, túi tote hay cờ, mũ/áo Tổ quốc... và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Tuy nhiên, thời gian khuyến mãi và mức giảm sẽ khác nhau giữa các hệ thống bán lẻ.

Đại lý dán hình cờ Tổ Quốc lên sản phẩm để chào mừng Quốc khánh 2/9.

Bà Hoàng Minh Tâm, đại diện truyền thông hệ thống Hoàng Hà Mobile, cho biết: "Trong dịp này, một số sản phẩm chủ lực được kỳ vọng có doanh số bán lớn bao gồm điện thoại iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor; MacBook, máy tính Asus, Acer, Lenovo, MSI.

Đây là những sản phẩm phục vụ cả mùa đại lễ và năm học mới liền kề. Các sản phẩm phụ kiện tai nghe, loa, củ, cáp sạc,... cũng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh".

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, nhận định: "Dịp Quốc khánh 2/9 là thời điểm mà khách hàng sẽ hưởng lợi khi mua các sản phẩm công nghệ, khi nhiều đại lý sẽ triển khai các chương trình ưu đãi lớn để hòa cùng vào ngày vui lớn của đất nước.

Tuy nhiên, đối với những người đam mê các sản phẩm của Apple, đặc biệt là iPhone, nên cân nhắc thời điểm này do iPhone 17 sắp ra mắt có thể sẽ có nhiều nâng cấp đáng chú ý".

Theo ghi nhận, chiến dịch khuyến mãi mừng Quốc khánh 2/9 tại các chuỗi phân phối có nhiều điểm chung như giảm giá mạnh đa dạng dòng sản phẩm điện thoại, laptop, điện máy, âm thanh cùng với những món phụ kiện tặng kèm. Ngoài ra, một số sản phẩm còn được tặng thêm bảo hành 6-12 tháng.