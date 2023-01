Lời dạy của "tướng quân môi giới" và tiết lộ gây sốc về mức hoa hồng

Bài 3: Tiết lộ mức hoa hồng môi giới gây "sốc" và cách đè giá chủ nhà

Sau khi dạy các chiêu trò lươn lẹo, dựng chuyện, đóng giả thầy phong thủy, các "chuyên gia" "chốt" khuyên học viên rằng, khi làm việc với khách mua nhà, đừng nói đang làm cho Công ty Bất động sản Tuấn 123 vì nếu không sẽ... mất khách.

Tiết lộ mức hoa hồng môi giới gây "sốc"

Qua quá trình tham gia khóa học tại Công ty Bất động sản Tuấn 123, phóng viên được dạy về việc không cho phép gọi nhau là "mọi người", mà tất cả là anh em. Người đứng đầu thì phải gọi là "thủ lĩnh" chứ không gọi là chủ tịch, dưới "thủ lĩnh" là các "tướng quân" tương đương cấp trưởng phòng.

Ngày 19/12/2022, phóng viên tham dự lớp đào tạo của "tướng quân" An, người được phong là "đào tạo gia 5 sao, giám đốc khối xuất sắc 6 tháng đầu năm 2022, một trong những thành viên Nam tiến đời đầu, đã có thu nhập tiền tỷ, có nhà Sài Gòn".

Tại đây, An chia sẻ với hàng trăm học viên rằng "khi ra ngoài làm việc, anh em hạn chế nói mình là nhân viên của Bất động sản Tuấn 123, chỉ nói làm tự do và đội nhóm". Lý do, An cho biết, công ty thu hoa hồng của chủ nhà cao, khách sợ bị cài cắm giá.

Trước đó, ngày 17/12/2022, phóng viên tham dự buổi chia sẻ của "chuyên gia" Nguyễn Tiến Lộc tại phòng của "tướng quân" Hưng. Tại đây, Hưng cũng dặn chuyên viên của mình đừng nói đang làm cho Bất động sản Tuấn 123.

Ngày 16/12/2022, trong buổi đứng lớp của mình, "chuyên gia" Minh Phương, người được mệnh danh là "hoa hồng chỉ có thêm chứ không bớt" cho biết, công ty thu hoa hồng từ chủ nhà nhưng thực chất tiền này khách phải trả. Phương giải thích, chủ nhà chấp nhận bán nhà khi khách trả được giá. Trong giá khách trả, chủ nhà đã tính luôn phí hoa hồng vào đó. Vì vậy, người cuối cùng trả hoa hồng cho môi giới là khách mua chứ không phải chủ.

Phương kể, do vừa là "chuyên gia" ký nhà vừa là môi giới bán nhà nên có thời điểm Phương nhận về 300 triệu đồng tiền hoa hồng. Khi ký nhà, Phương thỏa thuận bằng văn bản với chủ, Công ty Bất động sản Tuấn 123 sẽ thu 3% giá trị căn nhà trên giá chủ chào, không cần biết chủ bán được bao nhiêu. "Nếu căn nhà chủ chào 30 tỷ đồng thì phải trả công ty 900 triệu đồng phí hoa hồng, bán được 20 tỷ đồng hay 15 tỷ đồng thì công ty vẫn thu đủ 900 triệu đồng, không bớt 1 đồng. Vì vậy, hoa hồng thực tế sẽ không dừng lại ở mức 3% trên giá trị căn nhà", Phương nói với học viên.

Quyền trưởng phòng "chuyên gia" I, người tuyển dụng phóng viên vào làm học viên tại công ty này, lấy dẫn chứng, bản thân cô từng chốt căn nhà 2,6 tỷ đồng và thu của chủ 120 triệu đồng tiền hoa hồng. I cho biết, công ty quy định kể cả với căn thấp nhất, chủ nhà cũng phải trả 100 triệu đồng tiền môi giới. Căn được chào giá 13 tỷ đồng mà bán được với giá 10 tỷ đồng chủ vẫn phải trả công ty 390 triệu đồng.

Phân tích kỹ hơn lý do khách mua nhà, nhất là người đầu tư, không muốn làm việc với Bất động sản Tuấn 123, "tướng quân" An lấy ví dụ: "Nếu căn nhà 10 tỷ đồng, chủ nhà làm việc với môi giới ngoài họ lấy hoa hồng 1%, nhưng làm việc với Bất động sản Tuấn 123 là khoảng 4%. Như vậy, tự nhiên họ bị mất thêm 3%, tương đương 300 triệu đồng. Tiền này người trả cuối cùng là khách hàng. Nếu khách mua nhà này để đầu tư, xong lại nhờ môi giới Bất động sản Tuấn 123 bán lại thì họ lại mất thêm 400 triệu đồng nữa, thành ra họ mất 700 triệu đồng".

"Tướng quân" An cho biết thêm, có những căn nhà, công ty còn thu hoa hồng trên 10%.

"Tướng quân" An tiết lộ, Bất động sản Tuấn 123 thu hoa hồng đến trên 10% giá trị căn nhà (Video: Nguyễn Văn Hải).

An nói tại lớp học, đơn vị kinh doanh bất động sản này có cách đè giá chủ nhà bằng việc cho họ cùng lúc làm việc với 3 chuyên gia ký nhà nếu họ cần bán gấp. Điều kiện là người ký sau phải ép được chủ nhà giảm giá thấp hơn so với người ký trước nhưng hoa hồng lại phải thu cao hơn.

An lấy ví dụ, một căn nhà ở quận Tân Bình được chủ chào bán giá 5 tỷ đồng với chuyên gia 1, hoa hồng 3% là 150 triệu đồng. Với chuyên gia 2 thì mức giá chỉ còn 4,6 tỷ đồng, hoa hồng vẫn 150 triệu đồng. Với chuyên gia 3 thì giá chào xuống còn 4,2 tỷ đồng, hoa hồng chủ nhà vẫn phải cho trả môi giới 150 triệu đồng. Cuối cùng, căn nhà đó bán 3,7 tỷ đồng, công ty vẫn thu đủ 150 triệu đồng.

Chiêu trò để lấy bằng được hoa hồng

Để cạnh tranh với thị trường, công ty này mới ra chính sách hoa hồng có tên "nâng cấp thị trường". Giải thích rõ hơn về điều này, "tướng quân" An cho biết, với những người mới đến với công ty, hoa hồng của vụ chốt nhà thứ nhất và thứ 2 sẽ dao động từ 0,7% đến 1,2% giá trị căn nhà. Nếu bán được căn nhà 3 tỷ đồng, thu nhập của người mới là từ 24 triệu đồng đến 32 triệu đồng cho giao dịch đó. Từ vụ thứ 3 trở đi, công ty áp dụng cơ chế "bổ dưa". Nghĩa là, nếu thu hoa hồng của khách 100 triệu đồng, môi giới được 50 triệu đồng. Trừ quỹ phòng 8% đi, môi giới cầm về khoảng 45 triệu đồng.

Quyền trưởng phòng "chuyên gia" I khi thuyết phục phóng viên về đầu quân cho phòng mình nói, từ vụ thứ 3 trở đi, hoa hồng mang về 180 triệu đồng là mặc định môi giới có 90 triệu đồng. Ngồi cạnh, "chuyên gia" Nguyễn Tiến Lộc nói thêm vào "cùng căn đó thị trường bên ngoài anh chỉ được 45 triệu đồng thôi, mà chưa chắc được nữa, họ còn cắt anh 10-20 triệu đồng". Lộc cho biết, vì công ty ký hợp đồng rõ ràng với chủ nhà ngay từ đầu nên hoa hồng "không chạy đi đâu được".

Lộc kể, có chủ nhà kêu với chuyên gia ký nhà là Bất động sản Tuấn 123 lấy hoa hồng cao quá. Ngay lập tức, Lộc nhờ một người trong vai chuyên viên bán hàng giả bộ nhắn cho Lộc một tin: "Vì hồi chiều chị nghe căn đó khách muốn chốt 4,6 tỷ đồng mà hoa hồng giảm nên chị đã dẫn khách đi xem căn khác". Sau đó, Lộc gửi tin nhắn trên cho chủ nhà và theo lời Lộc kể, chủ nhà lập tức thay đổi thái độ đồng ý thỏa thuận chi hoa hồng cho công ty.

Ngoài việc ký hợp đồng môi giới giấy trắng mực đen, trong đó có thỏa thuận rõ về % hoa hồng công ty sẽ thu của chủ nhà, "chuyên gia ký nhà" Minh Phương khi đứng lớp còn tiết lộ, để chủ nhà không xù tiền hoa hồng, Phương đã đe chủ nhà ngay sau khi ký nhà.

Phương tiết lộ phải đe chủ nhà để chắc chắn lấy được tiền hoa hồng (Video: Nguyễn Văn Hải).

"Tướng quân" An kể 2 câu chuyện môi giới đã đòi lại tiền bằng được khi bị xù. Một là bị chủ xù, 2 là bị khách xù.

Về trường hợp chủ xù, An kể, khi môi giới bán căn tại đường Lãnh Binh Thăng, quận 11, (TPHCM), chủ chào 6,6 tỷ đồng, khách trả 6,2 tỷ đồng, sau khi môi giới tư vấn, khách trả lên 6,3 tỷ đồng nhưng chủ vẫn khăng khăng mức 6,4 tỷ đồng. Cuối cùng, hai bên chốt giá 6,35 tỷ đồng. Thời điểm chốt giá rơi vào thứ 7, ngân hàng nghỉ nên khách không rút được tiền nên hẹn 18h thứ 2 đến đặt cọc 500 triệu đồng cho chủ nhà.

Đến 15h, khách gọi thông báo không mua nhà nữa và chủ nhà cũng không muốn bán nữa. Nghi bị "cắt cầu", người của công ty đã quyết định mai phục tại căn nhà trên, chờ cho đến khi khách hôm trước hẹn đặt cọc và chủ đã ký xong hợp đồng mua bán nhà mới bước vào. Cuối cùng, môi giới của Bất động sản Tuấn 123 vẫn thu đủ hơn 200 triệu đồng tiền hoa hồng đã ký với chủ nhà.

An kể tiếp câu chuyện môi giới của Bất động sản Tuấn 123 bị khách mua nhà cố tình xù hoa hồng và đã lấy lại được. Ngày 16/12, khi khách đi xem nhà, môi giới đã yêu cầu khách cung cấp căn cước công dân và ký vào phiếu yêu cầu dịch vụ của Bất động sản Tuấn 123, trong đó có điều khoản nếu khách xù hoa hồng mà bị phát hiện sẽ phải trả 5% hoa hồng thay vì 3% như thường lệ. Khách đi xem nhà xong, không nói gì với môi giới, tự đến đàm phán với chủ nhà và đặt cọc.

Hai ngày sau, chuyên gia ký nhà gọi cho chủ thì biết nhà đã bán. Chủ nhà nói mình không biết khách đã làm việc với môi giới. Chuyên gia Bất động sản Tuấn 123 hỏi văn phòng công chứng, đơn vị này xác nhận, khách hàng có xem nhà lúc 15h ngày 16/12.

An cho biết, khách hàng này nêu lý do đến ký thẳng với chủ mà không qua môi giới, vì "không hợp, gò bó quá, từ trước đến giờ anh chưa đi xem nhà với môi giới nào mà phải ký phiếu. Bây giờ, anh không trả hoa hồng em làm gì được anh?". Không dễ chịu thua, An kể, Bất động sản Tuấn 123 đã "đe" khách sẽ rêu rao với hàng xóm là người này quỵt tiền của môi giới, rồi đâm đơn kiện gây khó dễ cho việc sang tên. Cuối cùng, khách buộc phải chấp nhận trả 5% hoa hồng cho căn nhà 3,6 tỷ đồng, môi giới của Bất động sản Tuấn 123 thu về 180 triệu đồng, thay vì mức 108 triệu đồng như thỏa thuận.

An khẳng định, vì hoa hồng cao, công ty lại chia tiền luôn sau khi khách cọc nên ngày càng đông nhân sự đến làm việc cho Bất động sản Tuấn 123.

Trốn thuế, phủi trách nhiệm? Một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nhận định, bản chất sâu xa của việc hướng dẫn nhân viên không nói làm ở công ty là để trốn thuế và phủi trách nhiệm. Người này cho biết, khi một "chuyên gia đi ký nhà" với chủ, là ký trên danh nghĩa hai cá nhân với nhau chứ không phải ký với Công ty. Nhưng vì là đối tác của công ty, được Công ty đào tạo và trả hoa hồng khi ký, bán được nhà nên "chuyên gia ký nhà" có nghĩa vụ phải "cắt phế" lại cho công ty trong những giao dịch đầu. Cụ thể, nếu "chuyên gia ký nhà" thỏa thuận với chủ căn nhà sẽ lấy hoa hồng 100 triệu đồng khi bán được nhà, môi giới sẽ phải cắt lại cho công ty theo khoản phần trăm thỏa thuận. Số tiền hoa hồng càng cao thì tiền nộp về công ty càng nhiều. Công ty đứng ở giữa thu tiền mà không có rằng buộc pháp lý, nếu xảy ra kiện tụng giữa hai bên, công ty không liên quan. Nguồn tin cho biết, với cách làm như trên, công ty đương nhiên không nộp thuế cho những giao dịch này.

Nội dung: Nguyễn Văn Hải

12/01/2023