Đi làm nhiệm vụ A80, CSGT mở đường đưa cháu bé đi cấp cứu

Chiều 24/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết khoảng 13h, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 do Thiếu tá Đào Xuân Dũng làm Tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ A80 tại khu vực Hàng Giấy - Trần Nhật Duật thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ người điều khiển ô tô BKS 37K-060.xx.

CSGT dùng xe chuyên dụng chở cháu bé đi cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Tài xế ô tô cho biết trên xe đang chở một cháu nhỏ bị ốm mệt, có biểu hiện co giật, cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho phương tiện chở cháu bé di chuyển từ Hàng Giấy đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, cháu bé đã được các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc, hiện sức khỏe ổn định.

CSGT đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại bệnh viện, anh Lê Tiến Đạt (SN 1995, trú tại TPHCM) cho biết hôm nay gia đình anh ra Hà Nội để xem diễu binh 2/9, trên đường di chuyển con anh là cháu P.C.Q. (SN 2019) bất ngờ trở bệnh. Do không biết đường, anh đã nhờ CSGT giúp đỡ và được cảnh sát kịp thời mở đường, đưa bé vào viện cấp cứu.

Thay mặt gia đình, anh Đạt đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT Hà Nội.