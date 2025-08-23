Người mua nhà chạy đua giao dịch bất động sản trước tháng Ngâu?

Chủ đầu tư tranh thủ mở bán trước tháng Ngâu

Theo dữ liệu của một đơn vị nghiên cứu bất động sản, trong tháng 7, mức độ quan tâm đồng loạt tăng ở hầu hết khu vực trên cả nước.

Trong đó, 2 thị trường trọng điểm là Hà Nội và TPHCM cũ đều tăng 11% về mức độ quan tâm so với tháng trước. Tại các thị trường tỉnh, mức độ quan tâm tăng trưởng trung bình 15% so với tháng 6.

Theo các chuyên gia của đơn vị này, nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng mức độ quan tâm đến bất động sản trên cả nước trong tháng 7 được cho là do nhiều chủ đầu tư tập trung đẩy mạnh triển khai các kế hoạch bán hàng, tranh thủ chốt giao dịch trước tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch).

Bên cạnh đó, loạt dự án, công trình hạ tầng được khánh thành hoặc khởi công nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh cũng có tác động tích cực đến thị trường bất động sản, kéo theo lượng quan tâm, tìm kiếm dự án gia tăng.

Trước thời điểm tháng Ngâu, nhiều chủ đầu tư đã tranh thủ mở bán căn hộ. Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, giá rumor (giá dự kiến) của nhiều dự án chung cư Hà Nội hầu hết đều dao động trên dưới 100 triệu đồng/m2.

Một dự án tại địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội), giá chung cư mở bán dao động 80-120 triệu đồng/m2. Tại phường Từ Liêm, một dự án chung cư nằm ngay đường Lê Quang Đạo có giá mở bán khoảng 130 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì). Một dự án tại phường Việt Hưng cũng có giá dự kiến vượt 120 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, một dự án ở khu vực phường Cầu Giấy dự kiến có giá từ 150 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, đầu tháng 8, Tập đoàn Vạn Phúc đã khánh thành, mở cửa căn hộ mẫu tại dự án Van Phuc City với 296 căn hộ cao cấp và 7 căn shophouse cho khách tham quan. Các đơn vị phân phối cũng đã giới thiệu và nhận đặt cọc giữ chỗ khảo sát của khách hàng từ ngày 18/8. Theo chủ đầu tư, sản phẩm có giá dự kiến khoảng 130 triệu đồng/m2, mỗi ngày có hàng trăm khách hàng tham quan, khảo sát dự án.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Hay Tập đoàn Đất Xanh cũng tái khởi động dự án The Privé (trước đây là Gem Riverside) với gần 3.200 căn hộ thuộc phân khúc cao cấp. Sau khi tái khởi động, tập đoàn cho biết đã nhận hơn 3.000 lượt đặt. Nhà phát triển dự án Pi Group công bố nhận hơn 1.200 đặt chỉ sau một tháng giới thiệu phân khu SkyZen của dự án Picity Sky Park (TP Dĩ An, Bình Dương cũ).

Người mua nhà tranh thủ xuống tiền trước tháng Ngâu?

Anh Nguyễn Thành Tuấn - chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội - nói, thời gian gần đây một số chủ đầu tư mở bán chung cư tại Hà Nội nhưng mức giá khá cao, trên 100 triệu đồng/m2. Thanh khoản chung cư gần đây cũng chậm hơn, người mua nhà vẫn tiếp tục chờ đợi các dự án có mức giá thấp hơn.

Trái lại, ông Phạm Long - môi giới bất động sản khu Đông TPHCM có thâm niên gần 20 năm - nói, các giao dịch trước tháng Ngâu sôi động, nhiều hơn đầu năm. Nguyên nhân có thể do thị trường tốt lên, thông tin sáp nhập hâm nóng khiến nhà đầu tư sẵn sàng rót tiền. Từ đầu tháng 8 tới nay, ông đã giúp hàng chục khách hàng "sang tay" sản phẩm.

Ông Lê Đình Chung - chuyên gia bất động sản - nói, gần đây, tại Hà Nội một số chủ đầu tư lớn đều mở bán chung cư với mức giá trên 100 triệu đồng/m2. Không thể phủ nhận vị trí của các dự án này đẹp nhưng vì nằm ở phân khúc cao cấp và hạng sang nên tình hình thanh khoản khá chậm.

Theo ông Chung, không phải vì lý do tháng Ngâu sắp tới mà người mua nhà tranh thủ xuống tiền ở thời điểm này. Khoảng 10 năm trước, quan niệm không mua bán tài sản lớn trong tháng Ngâu còn nặng nề, nhiều người kiêng kỵ. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây quan niệm này không còn nặng nề nữa. Vấn đề cốt lõi là chính sách bán hàng, mức giá tốt người mua vẫn sẵn sàng xuống tiền mua dù bất kỳ thời điểm nào.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn - nói trong tháng 7, thị trường bất động sản TPHCM cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt, nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô. Mức độ quan tâm tại nhiều dự án căn hộ, đất nền và nhà phố đều tăng từ 10–15%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực từ phía nhà đầu tư.

Đặc biệt, phân khúc cao cấp ghi nhận thanh khoản tốt, chiếm tỷ trọng lớn trong các giao dịch, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư dài hạn vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Nguồn cung mới cũng được cải thiện đáng kể, giúp cân bằng lại thị trường sau giai đoạn khan hiếm kéo dài.

Chuyên gia khẳng định thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi chọn lọc. Những khu vực có hạ tầng kết nối tốt và các dự án có pháp lý minh bạch sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn. Từ đó, TPHCM không chỉ tăng trưởng trong ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn trong những năm tới.