Thu nhập 20 triệu đồng/tháng nên đầu tư gì để sớm mua được nhà?

Trường hợp:

Tôi 26 tuổi, làm nhân viên marketing tại TPHCM với thu nhập ổn định 20 triệu đồng/tháng, độc thân. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi khoảng 10-12 triệu đồng. Tôi đã có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Mong muốn của tôi là mua một căn hộ tầm 3-4 tỷ đồng trong vòng 5 năm tới và sẵn sàng trích 8-10 triệu đồng mỗi tháng để đầu tư hoặc gửi tiết kiệm tích lũy.

Tôi chưa chưa có nhiều kinh nghiệm về chứng khoán, bất động sản hay kinh doanh, nhưng sẵn sàng học và thử nếu tiềm năng sinh lời cao. Với độ tuổi, mức thu nhập và số vốn hiện có, xin chuyên gia tư vấn đâu là chiến lược đầu tư hợp lý để tôi vừa tối ưu lợi nhuận, vừa quản trị rủi ro, giúp sớm đạt mục tiêu mua nhà trong 5 năm tới.

Chuyên gia tư vấn:

An cư lạc nghiệp là giấc mơ của nhiều người Việt. Với những người trẻ mới đi làm, ở độ tuổi 26, khi tích lũy được 1 tỷ đồng đầu tiên và có thu nhập ổn định 20 triệu đồng/tháng, câu hỏi thường gặp là: Làm sao để mua căn hộ đầu tiên.

Giả sử mục tiêu là một căn hộ trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, thì việc chọn chiến lược đầu tư và quản trị rủi ro ngay từ đầu là yếu tố quyết định.

Việc chọn chiến lược đầu tư và quản trị rủi ro là yếu tố giúp người trẻ sớm sở hữu căn nhà đầu tiên (Ảnh: Mạnh Quân).

Định vị tài chính

Bước đầu, cần đánh giá qua nhân khẩu học tài chính để xác định chiến lược đầu tư và quản trị rủi ro phù hợp. Ở tuổi 26, bạn đang ở giai đoạn khá trẻ, thời gian để đạt mục tiêu tương đối dài (5 năm) - đây là điều kiện thuận lợi để tăng trưởng tài sản. Khẩu vị rủi ro là từ trung bình đến cao.

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm ở mức thấp và giá bất động sản có xu hướng tăng, việc tích sản - tức đầu tư đều đặn một khoản cố định hàng tháng vào các tài sản có tiềm năng sinh lời là lựa chọn đáng cân nhắc.

Cần lưu ý, trước khi đầu tư, bạn nên đảm bảo:

- Có quỹ dự phòng: Tối thiểu 50-60 triệu đồng (tương đương 6 tháng chi tiêu).

- Tài sản dự trữ: Một vài chỉ vàng vật chất để phòng biến động bất ngờ.

- Bảo hiểm nhân thọ: Dự phòng rủi ro sức khỏe, bệnh hiểm nghèo.

Khi những khoản dự phòng này đầy đủ, bạn mới nên bắt đầu kế hoạch đầu tư.

Chiến lược đầu tư

Tôi xin gợi ý 2 phương án

1. Phương án tích sản qua chứng chỉ quỹ

- Vốn ban đầu: 900 triệu đồng (sau khi trích dự phòng và bảo hiểm) và số tiền thặng dư bạn tiết kiệm được mỗi tháng giả định khoảng 10 triệu đồng.

- Đầu tư: Chứng chỉ quỹ cân bằng (cổ phiếu + trái phiếu).

- Giả định: Lợi nhuận trung bình 10%/năm - đây là con số thống kê trung bình của nhiều quỹ cổ phiếu và trái phiếu lớn tại Việt Nam trong 10 năm qua.

Kết quả sau 5 năm: Tổng Tài sản bạn có khoảng 2,3 tỷ đồng. Để mua căn hộ 3,5 tỷ, bạn cần vay thêm 1,2 tỷ, trả góp 10 triệu đồng/tháng. (giả định thời gian vay 30 năm, lãi suất 7%/năm).

Với phương án này, ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, dòng vốn tăng đều. Tuy nhiên nhược điểm là danh mục kém đa dạng vì chỉ tập trung vào chứng khoán; nếu giá nhà tăng nhanh hơn thị trường chứng khoán, việc mua sẽ khó hơn.

2. Phương án mua căn hộ studio

- Vay 1 tỷ đồng để mua căn hộ studio giá 2 tỷ với lãi suất ưu đãi: 5,5%/năm cố định 3 năm đầu, ân hạn gốc 5 năm.

- Dòng tiền cho thuê: 4-5 triệu đồng/tháng, song song đó là tích sản 10 triệu đồng/tháng vào chứng chỉ quỹ (giống phương án 1).

Kết quả sau 5 năm: Căn hộ tăng giá trung bình 8%/năm, tổng tài sản xấp xỉ 3,4 tỷ đồng. Bán căn hộ, tất toán khoản vay, bạn thu về khoảng 2-2,5 tỷ đồng và tiếp tục nâng cấp lên căn hộ lớn hơn như cách mua studio, thì việc đạt được mục tiêu là hoàn toàn khả thi.

Với phương án này, ưu điểm là tài sản đa dạng (cả bất động sản và chứng khoán), giảm rủi ro giá nhà tăng nhanh còn nhược điểm là áp lực vay nợ, rủi ro lãi suất thả nổi giai đoạn sau.

Lời khuyên cho người trẻ

- Đầu tư vào bản thân: Nâng cao kỹ năng, mối quan hệ, từ đó có thể gia tăng thu nhập để rút ngắn thời gian đạt mục tiêu.

- Tránh đầu cơ mạo hiểm: Hạn chế chạy theo xu hướng “làm giàu nhanh” dẫn đến dễ mất vốn và mất thời gian làm lại từ đầu.

- Lập kế hoạch chi tiết: Dù bạn có lựa chọn phương án nào, một bản kế hoạch tỉ mỉ được tính toán trên bảng tính với các kịch bản giả định nên được xem xét trước khi chúng ta bắt tay vào triển khai kế hoạch đó.

Ngôi nhà đầu tiên không chỉ là tài sản, mà còn là dấu mốc trưởng thành tài chính. Với kế hoạch rõ ràng và kỷ luật, mục tiêu 5 năm hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Trần Thị Mỹ Linh - Cố vấn tài chính

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT