Bão Kajiki đã mạnh lên cấp 13-14, có thể tương đương bão Yagi

Chiều 14/8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 15h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.

Vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 490km, cách Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 400km về phía Đông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Lâm cho biết Kajiki được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông vào đêm qua cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 25km/h.

"Cường độ bão cũng mạnh lên rất nhanh, thời điểm tối và đêm 22/8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới, cuối cấp 6, đầu cấp 7, đến sáng 23/8 mạnh lên thành bão và đến chiều 24/8 đã mạnh lên cấp 13-14, tức mạnh thêm 7 cấp", ông Lâm thông tin.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Vị chuyên gia cho hay trong 24 giờ tới, bão Kajiki di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, cường độ có thể mạnh lên cấp 14 (tương đương cấp độ của bão Yagi năm 2024) và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15 (khả năng đạt cấp 15 khá thấp).

Khoảng trưa và chiều mai, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị, trọng tâm là Quảng Trị (khu vực Bắc Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh và Nghệ An, theo nhận định của ông Lâm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.

Bên cạnh đó, vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.

Bão Kajiki di chuyển nhanh và ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ Thanh Hóa đến Huế (Ảnh: NCHMF).

Ông Lâm nhận định từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Ông Lâm nhắc lại bão Kajiki là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017.

Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, giật cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16.

Ông Lâm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các tỉnh thuộc khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ (trọng tâm từ Thanh Hóa đến Huế.