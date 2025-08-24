Con trai của Kim Thư - Phước Sang: Cao 1,9m điển trai, được khen hiếu thảo

Mới đây, diễn viên Kim Thư gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xúc động tại lễ tốt nghiệp THPT của con trai lớn - Phước Quang (tên thân mật là Đô La, SN 2007). Trong bức ảnh chụp cùng mẹ, Phước Quang gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai cùng phong thái chững chạc ở tuổi 18.

Chứng kiến con trai trưởng thành, sắp bước sang hành trình mới, Kim Thư không kìm được nước mắt.

Kim Thư chia sẻ hình ảnh bên con trai trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên bày tỏ: "Mẹ cảm ơn hai con đã hiểu, đã yêu thương và luôn bên mẹ. Tương lai phía trước có thể không rải đầy hoa hồng, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau biến sỏi đá thành cát mịn, để bước đi nhẹ nhàng hơn".

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Kim Thư cho biết: "Phước Quang là con đầu lòng nên cảm xúc trong tôi bao giờ cũng nhiều. Thấy con đứng trên bục tốt nghiệp, nước mắt tôi cứ tuôn trào không ngừng.

Đó là tình yêu thương, là niềm tự hào lớn. Dù chưa phải con bước vào trường đời, nhưng chỉ cần thấy con đã trưởng thành đến vậy, tôi thật sự xúc động".

Kim Thư quây quần bên con trai trong dịp lễ Tết (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 18, Phước Quang không chỉ chững chạc về suy nghĩ mà còn biết tự đưa ra lựa chọn cho tương lai. Kim Thư chia sẻ, ban đầu chị mong con theo định hướng mà mình vạch ra. Nhưng sau nhiều lần trao đổi, lắng nghe những lý lẽ đầy thuyết phục của con, chị nhận ra sự trưởng thành trong từng lời nói của cậu con trai.

"Cuối cùng, hai mẹ con đi đến thống nhất rằng Phước Quang sẽ theo học ngành kinh doanh để có nền tảng vững chắc, đồng thời vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao, điều mà con yêu thích từ nhỏ", Kim Thư nói.

Là con trai của Kim Thư và "ông bầu" Phước Sang, Phước Quang sở hữu chiều cao vượt trội 1,9m cùng gương mặt điển trai, thừa hưởng nhiều nét nổi bật từ mẹ.

Không chỉ là niềm tự hào của mẹ, Phước Quang còn là chỗ dựa cho cha. Trong một cuộc trò chuyện hồi tháng 6/2024, "ông bầu" Phước Sang từng xúc động kể rằng chính con trai cả là người thường xuyên chăm sóc ông sau cơn đột quỵ.

Mỗi sáng trước khi đến trường, Phước Quang đều giúp bố tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Buổi tối, cậu lại kiên nhẫn đút cơm, sắp xếp chăn gối và nhắc bố uống thuốc đúng giờ. Sự hiếu thảo ấy khiến nhiều người cảm phục.

Mối quan hệ thân thiết từ bé đến lớn giữa con của Kim Thư và con của Quyền Linh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Kim Thư, con trai là người sống tình cảm, hiểu chuyện và luôn có sự thấu cảm với mẹ. Dù không sống cùng mẹ, Phước Quang và em trai Phước Thịnh vẫn thường xuyên gặp gỡ, quây quần cùng Kim Thư vào các dịp cuối tuần. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc 3 mẹ con bên nhau.

Đặc biệt, Phước Quang có mối quan hệ thân thiết với hai con gái của MC Quyền Linh - Lọ Lem và Hạt Dẻ. Trên trang cá nhân, Kim Thư từng chia sẻ hình ảnh hai con trai của mình chụp cùng Lọ Lem, Hạt Dẻ và con gái nghệ sĩ Hồng Vân từ thuở nhỏ, đến lớn vẫn gắn bó.

Trong một khoảnh khắc khác, nữ diễn viên còn đăng ảnh con trai chơi thể thao cùng nhóm bạn, trong đó có con của MC Quyền Linh.