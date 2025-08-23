Vinhomes được bán gần 550 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa ra thông báo về 548 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai của Công ty cổ phần Vinhomes đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Các căn nhà này thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Hải An, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (giai đoạn 1).

Số lượng căn được phép bán lần này tương đương khoảng 14,4% tổng nguồn cung nhà xã hội tại dự án. Vinhomes khởi công khu nhà ở xã hội tại Hải Phòng từ đầu năm 2024.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Vinhomes).

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.804 căn nhà ở xã hội, trong đó 3.026 căn để bán và 778 căn cho thuê. Các căn hộ có diện tích thông thủy 28,8-70m2.

Chủ đầu tư cho biết, giá bán tạm tính tối thiểu của dự án này khoảng 20 triệu đồng/m2, tối đa 31,99 triệu đồng/m2. Như vậy, bình quân giá bán tạm tính khoảng 23,5 triệu đồng/m2.

Với mức giá bình quân này, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây gần 677 triệu đồng, căn lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang nhận đơn đăng ký mua dự án nhà xã hội này đến hết 15/9.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển tổng số 49.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong năm nay, TP Hải Phòng dự kiến có hơn 11.430 căn nhà ở xã hội được hoàn thành.