Ca sĩ Khắc Việt: "NSND Tấn Minh có giọng hát rất đẹp"

Mới đây, ca khúc Nguyện làm được giới thiệu đến khán giả trong một phiên bản hoàn toàn đặc biệt: Bản song ca giữa Khắc Việt và NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

NSND Tấn Minh và Khắc Việt lần đầu song ca trong MV "Nguyện làm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây không chỉ là sự kết hợp âm nhạc mà còn là những khoảnh khắc đẹp của hai thế hệ nghệ sĩ, cùng cất lên tiếng hát về tình yêu, sự thủy chung, lòng biết ơn và trách nhiệm.

Nguyện làm lần đầu ra mắt qua bản thu của Khắc Việt, là sáng tác đặc biệt của anh khi bước sang tuổi 38 với những những cảm xúc tươi mới.

Phiên bản song ca cùng NSND Tấn Minh lần này mang đến một chiều sâu khác: Lắng đọng, từng trải, như một sự tiếp nối từ người đàn ông đi qua giông bão đến người đang dựng xây hạnh phúc. Ca khúc trở thành chiếc cầu nối, nơi cả hai gặp nhau bằng sự chân thành.

Khắc Việt chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi được song ca cùng NSND Tấn Minh: "Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát của đàn ông Việt. Giọng hát của NSND Tấn Minh rất đẹp. Giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn mang sự bình thản, ấm áp và đầy tự sự.

Ngày xưa tôi hay nghe Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng… Và tôi đã ước một ngày được hát chung với anh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó thành sự thật với một tác phẩm do mình sáng tác".

Khắc Việt cho rằng, Tấn Minh đồng ý tham gia bản ghi hình cho Nguyện làm là một điều may mắn đặc biệt với mình.

MV được ghi hình trong một quán nhỏ ấm cúng, không kỹ xảo, không ánh đèn sân khấu. Chỉ có hai người đàn ông, hai thế hệ, cùng ngồi hát một ca khúc về tình yêu.

Đạo diễn Lê Hà Nguyên chọn cách quay đặc biệt để tạo cảm giác gần gũi, như thể khán giả đang trực tiếp có mặt trong căn phòng, lắng nghe lời thủ thỉ của những người đàn ông chọn tình yêu làm điều mà họ “nguyện giữ”.

Khi được hỏi về thông điệp của bản kết hợp, Khắc Việt chia sẻ: “Tôi muốn nói rằng dù bạn là ai, dù bạn đi qua bao nhiêu thứ, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngừng lại trước một người.

Và khi đó, nếu trái tim bạn thực sự bình yên, bạn sẽ nguyện làm tất cả, không cần ai thấy, chỉ cần người đó hiểu. Và việc có NSND Tấn Minh cùng cất giọng chính là cách để bài hát ấy chạm đến trái tim khán giả trưởng thành”.