Hơn 45 tiếng đợi chờ và “100 cuộc gọi”, thí sinh mới biết đỗ đại học

“45 tiếng đồng hồ vừa qua thực sự căng thẳng đến nghẹt thở. Con tôi không ăn, không ngủ nổi, lúc nào cũng chỉ trực khóc”, chị Nga, mẹ của N.T.T.L, chia sẻ.

L. có điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp khối D01 (toán, văn, tiếng Anh) là 25,25. Tuy nhiên, nhờ có chứng chỉ IELTS 7.0, nữ sinh được tính điểm tiếng Anh là 10 tại nhiều trường… Điểm quy đổi của L. là 27,25.

Với mức điểm này, L. trượt các nguyện vọng 1, 2, 3, 4 vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục. 14 nguyện vọng còn lại, nữ sinh đều thừa điểm.

Tuy nhiên, L. không nhận được bất kỳ một dòng tin nhắn, email thông báo nào từ các trường. Các trường không đăng danh sách thí sinh trúng tuyển và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT không truy cập được.

Khi tra cứu trên hệ thống của Đại học Bách khoa Hà Nội, L. nhận được thông báo: “Bạn không nằm trong danh sách trúng tuyển của các trường đã uỷ quyền cho Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển”.

Ban đầu, L. nghĩ hệ thống của Bách khoa bị lỗi, hoặc do trường mà L. đăng ký nguyện vọng không uỷ quyền cho Đại học Bách khoa. Nhưng các bạn của L. cho biết họ đã tra cứu thành công và có kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - đều là những trường mà L. đặt nguyện vọng.

L. suy sụp, không hiểu vì sao mình lại trượt.

Chị Nga cho biết gia đình đã gọi “cả trăm” cuộc điện thoại đến số hotline của các trường Sư phạm 2, Luật, Ngoại thương để tìm hiểu nguyên nhân vì sao con không được báo đỗ dù thừa nhiều điểm so với điểm chuẩn. Tuy nhiên, tất cả các số hotline đều trong tình trạng không liên lạc được hoặc không nghe máy.

Phải đến 13h47 ngày 24/8, mọi cảm xúc mới được giải toả khi chị Nga vô tình vào trang web của Trường Đại học Giáo dục, nhập số căn cước công dân của con và chữ “Đỗ” hiện ra với điểm trúng tuyển là 28,69.

Ngay sau đó, chị nhận được thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 giải thích rằng, con chị đã đỗ NV4 vào Sư phạm ngữ văn của Trường Đại học Giáo dục nên không có trong danh sách trúng tuyển của trường này nữa.

L. vỡ oà sung sướng khi đỗ vào trường mà em đinh ninh rằng mình đã trượt.

“Cho đến giờ này, gia đình tôi vẫn không biết vì sao con được quy đổi điểm thành 28,69, không biết con đã đỗ bằng phương thức nào. Con cũng chưa nhận được thông báo trúng tuyển bằng văn bản của nhà trường và chưa xác nhận nhập học được trên web của Bộ GD&ĐT”, chị Nga chia sẻ.

Tình trạng thí sinh không biết đỗ hay trượt do không biết điểm quy đổi của mình là bao nhiêu diễn ra phổ biến tại mùa tuyển sinh năm nay, là sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Nguyễn Mạnh An (Phú Thọ) có điểm thi tốt nghiệp THPT khối C00 là 25 điểm, đăng ký vào ngành Quản trị nhân lực của Học viện Hành chính và Quản trị công. Điểm chuẩn của ngành này là 24,2 điểm. Tuy nhiên, 2 ngày sau, An vẫn không có thông báo trúng tuyển từ trường.

Khi liên hệ được với trường, An mới biết mình thiếu gần 2 điểm do tổ hợp khối C00 lấy cao hơn tổ hợp gốc 2 điểm. Thông tin này nằm trong phần phụ lục nên An và nhiều thí sinh khác đã không để ý tới.

Đại diện nhiều trường đại học cho biết, 2 ngày qua, hệ thống hotline của trường quá tải vì các cuộc gọi của thí sinh, phụ huynh hỏi về tình trạng đỗ, trượt, điểm quy đổi.

“Thông tin quy đổi điểm đã có những thí sinh không đọc kỹ. Khi thông báo điểm chuẩn, trường không nhắc lại cách thức quy đổi, dẫn tới việc thí sinh tưởng mình đã đỗ nhưng thực ra là không đỗ.

Ở góc độ thí sinh, chúng tôi thông cảm với các em và gia đình vì đúng là cách xét tuyển năm nay gây trở ngại trong việc tra cứu kết quả của các em. Đây là năm đầu tuyển sinh theo cách thức mới nên nhà trường cũng gặp khó khăn nhất định”, đại diện một trường đại học chia sẻ.

Năm 2025, quy chế tuyển sinh đại học thay đổi. Bộ GD&ĐT bỏ hình thức xét tuyển sớm, chỉ còn một đợt xét tuyển duy nhất cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Do thay đổi số môn thi tốt nghiệp THPT, số tổ hợp xét tuyển đại học cũng thay đổi theo, tăng kỷ lục với 344 tổ hợp.

Thí sinh không phải đăng ký tổ hợp xét tuyển hay phương thức xét tuyển. Hệ thống tuyển sinh của Bộ sẽ tự ghép tổ hợp hoặc chọn phương thức xét tuyển theo hướng tối đa điểm xét tuyển cho thí sinh.

Các trường đại học phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của tất cả phương thức, sau đó lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không được chia chỉ tiêu riêng cho từng phương thức.

Tất cả những yếu tố trên tạo ra sự nhiễu động về điểm xét tuyển và điểm chuẩn. Hệ thống gặp khó khăn trong việc lọc ảo, khó xác định điểm chuẩn. Còn thí sinh gặp khó khăn trong việc tính toán điểm xét tuyển của mình.

Hệ quả là, 2 ngày sau công bố điểm chuẩn, thí sinh không xác định được điểm xét tuyển, dẫn tới không biết mình đỗ hay trượt vào đâu. Nhiều trường không có hệ thống tra cứu riêng, điện thoại đường dây nóng bị quá tải và hệ thống của Bộ chưa cập nhật trạng thái cho thí sinh xác nhận nhập học.

(*) Tên thí sinh, phụ huynh đã được thay đổi