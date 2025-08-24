Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam được đánh giá cao sau chức vô địch giải Đông Nam Á 2025 (Ảnh: VFF).

Đội tuyển U23 Việt Nam cũng là chủ nhà của bảng C, thi đấu ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Vòng loại giải U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 1/9 đến 9/9 năm nay. U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9), các trận đấu đều diễn ra vào lúc 19h.

Với tư cách hạt giống nhóm một của vòng loại, đội tuyển U23 Việt Nam tránh được hầu hết các đối thủ mạnh nhất trong lứa tuổi U23 châu Á, gồm Nhật Bản, Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia, Iraq, Qatar, UAE.

Kết quả bốc thăm đưa đội bóng của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) vào bảng đấu khá nhẹ ký, có sự hiện diện của Singapore, Bangladesh và Yemen.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Trong số này, chỉ có đội bóng Tây Á Yemen là ẩn số, còn các đối thủ Singapore và Bangladesh không được đánh giá cao.

Ngoài việc tránh được các đội mạnh nhất châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam cũng tránh được các đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á, đáng chú ý có Thái Lan và Indonesia.

Thái Lan nằm ở bảng F vòng loại, với sự hiện diện của Malaysia, Lebanon và Mông Cổ. Còn Indonesia nằm ở bảng J, bên cạnh Hàn Quốc, Lào và Macau (Trung Quốc).

Với các đội khác ở Đông Nam Á, Myanmar rơi vào bảng B cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Kuwait và Afghanistan. Timor Leste nằm ở bảng D cùng Australia, Trung Quốc và quần đảo Bắc Mariana.

Các bảng đấu của vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Campuchia ở bảng G, bên cạnh Iraq, Oman và Pakistan. Brunei thuộc bảng H, cùng với Qatar, Bahrain, Ấn Độ. Còn Philippines ở bảng K, có sự hiện diện của Tajikistan, Syria và Nepal.

Theo điều lệ của vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội dẫn đầu 11 bảng, cùng với 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết (VCK). Đội chủ nhà của VCK là Saudi Arabia đương nhiên có vé đầu tiên dự giải. VCK của giải đấu sẽ diễn ra đầu năm sau.

U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, Ban tổ chức các trận đấu tại Việt Trì (Phú Thọ) đã thông báo kế hoạch bán vé các trận đấu. Mức giá gồm 100.000đ, 200.000đ và 300.000đ/vé.

Ban tổ chức bắt đầu mở bán vé online, đợt 1 từ 9h ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8, đợt 2 từ 0h ngày 28/8 đến 23h59 ngày 2/9 và đợt 3 từ 0h ngày 3/9 đến 23h59 ngày 5/9, tùy vào tình hình các trận đấu. Vé bán trực tiếp tại quầy sẽ được thông báo sau.