VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam gây ấn tượng mạnh sau trận đấu với Ba Lan

Theo thống kê, Vi Thị Như Quỳnh ghi được tổng cộng 20 điểm, có một pha chắn bóng thành công. Trong 20 pha ghi điểm của Vi Thị Như Quỳnh, cô có một pha phát bóng ghi điểm trực tiếp, 18 điểm khi lên lưới tấn công.

Vi Thị Như Quỳnh (16) gây ấn tượng mạnh trong trận đấu với Ba Lan (Ảnh: Volleyball World).

Với 20 điểm ghi trong trận đấu với đội tuyển nữ Ba Lan, Vi Thị Như Quỳnh vào nhóm 10 vận động viên (VĐV) ghi điểm nhiều nhất sau lượt trận đầu tiên tại giải vô địch thế giới.

Trên fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB), một cổ động viên (CĐV) tỏ ra khá am hiểu về bóng chuyền, bày tỏ: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu rất đẹp mắt. Tôi đặc biệt có ấn tượng với phụ công của đội tuyển nữ Việt Nam, người ở vị trí tay chắn giữa (Như Quỳnh)”.

“Phụ công này ghi rất nhiều điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu với đội nữ Ba Lan”, CĐV này phân tích thêm.

Như Quỳnh góp công giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu tốt trước Ba Lan (Ảnh: Volleyball World).

Vi Thị Như Quỳnh cũng là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất bên phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, trước khi giải đấu năm nay khởi tranh, bên cạnh chủ công Trần Thị Thanh Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang.

Phong độ xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh và các đồng đội giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được một ván thắng trước đội tuyển nữ Ba Lan. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua chung cuộc 1-3, nhưng chúng ta vẫn gây bất ngờ lớn cho đội bóng hạng 3 thế giới, đồng thời tạo ấn tượng mạnh với khán giả khắp nơi.

Sau trận đấu với Ba Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội hạng 11 thế giới Đức vào ngày 25/8. Sau đó, vào ngày 27/8, chúng ta sẽ gặp đội hạng 23 thế giới Kenya.