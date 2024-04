Doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị gì để bước vào chu kỳ mới?

Kỳ vọng thị trường có nhiều khởi sắc

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lê Đình Chung - Tổng giám đốc SGO Homes - nhận xét, thị trường bất động sản nhà ở các thành phố lớn, đặc biệt tại Hà Nội vượt đáy, tập trung ở phân khúc nhà ở.

Từ quý II/2023, thị trường bất động sản ở Hà Nội vượt đáy, bắt đầu có giao dịch trở lại. Đến cuối năm 2023, thị trường đã rất sôi động ở các phân khúc từ thấp tầng tới chung cư đều tăng giá, có nơi tiếp tục lập mặt bằng giá mới.

Cũng theo ông Chung, thị trường bất động sản hiện tại đang có nhiều điểm mới, đặc biệt có sự phục hồi tăng giá nhanh. Sau giai đoạn đứt gãy vào cuối năm 2022, thị trường giảm giá rồi tăng trở lại về vùng giá cũ. Hiện tượng này mới, đặc biệt hồi phục rất nhanh ở phân khúc nhà ở - chủ yếu là căn hộ chung cư. Ngoài ra, phân khúc thấp tầng đang có sự hồi phục mạnh mẽ hơn từ đầu năm nay.

Ông Chung nhận định có nhiều tín hiệu tích cực từ các thị trường bất động sản tỉnh quanh Hà Nội. Thị trường bắt đầu có giao dịch trở lại. Thị trường đất nền sẽ sôi động tại các khu vực gần Hà Nội, gần các khu công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh. Phân khúc bất động sản giá 1-2 tỷ đồng đang được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn thời gian này.

Ông Vũ Cương Quyết - Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc - nhận định năm nay, thị trường bất động sản dự kiến sẽ ấm dần. Ngay từ đầu năm, thị trường đã có nhiều giao dịch, tính thanh khoản tốt hơn năm trước.

Tuy nhiên, một trong những thách thức của thị trường năm nay là nguồn cung phân khúc nhà ở khá căng thẳng, đặc biệt tại Hà Nội, TPHCM. Tại các thành phố lớn, quỹ đất để phát triển chung cư hạn chế, quy trình phê duyệt mất nhiều thời gian từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuế đất, hiệu lực của Luật Đất đai 2023 cần thời gian đi vào hoạt động. Điều này ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường, đặc biệt là tại Hà Nội, TPHCM.

Bất động sản được kỳ vọng có nhiều khởi sắc (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Ông Lê Viết Liên - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) nhận định tình hình vĩ mô có nhiều tích cực, nút thắt nguồn vốn dần được gỡ bỏ khi ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%.

Lãi suất có xu hướng giảm khiến nhiều kênh đầu tư trở nên hấp dẫn hơn. Các dự án đầu tư công được đẩy mạnh trong năm 2024 cũng giúp thị trường bất động sản sôi động hơn, đặc biệt là Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các bộ luật liên quan bất động sản được Quốc hội thông qua, có tính định hướng cho hành lang pháp lý của ngành, tạo thể chế rõ ràng, ổn định, tháo gỡ các vướng mắc kéo dài cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 cũng như chủ trương hỗ trợ nhà ở xã hội của Chính phủ, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng tạo điều kiện thuận lợi cho công ty triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp sẵn sàng cho "trận đánh lớn"

Trước những nhận định về thị trường, ông Lê Đình Chung cho biết, doanh nghiệp đang tập trung cao độ cho chiếm lược đầu tư và kế hoạch bán hàng. Từ cuối năm ngoái, đầu năm nay, công ty đã chủ động đi tìm kiếm hợp tác đầu tư. Đến nay, công ty đã mua thêm được khoảng 3 dự án mới và sẵn sàng có quỹ hàng bán ra thị trường trong thời gian tới.

Về chiến lược cụ thể, theo ông Chung, công ty đã xây dựng lại hệ thống, tuyển nhân viên để bán hàng. Đồng thời, công ty ký kết phân phối với nhiều đối tác đang có khả năng ra hàng trong quý II.

Lãnh đạo Đất Xanh Miền Bắc cho biết ngay từ cuối năm 2023 đã đặt ra nhiều kế hoạch để sẵn sàng bước vào quá trình phục hồi của thị trường. Công ty đã mở lại văn phòng tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, đồng thời khởi động nhiều kế hoạch kinh doanh. Ông Quyết nhận định chu kỳ phục hồi lần này sẽ không mạnh như các chu kỳ trước nhưng sẽ ổn định, bền vững hơn.

Lãnh đạo Công ty Bất động sản An Gia cho rằng những điểm mới của Luật Đất đai tuy chưa được áp dụng nhưng sẽ là tín hiệu tích cực giúp rút ngắn đà phục hồi của thị trường, đưa thị trường phát triển theo hướng ổn định, bền vững và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp bất động sản có cơ chế tốt hơn, cụ thể hơn để tiếp cận quỹ đất và phát triển dự án.

Doanh nghiệp chuẩn bị nguồn cung sẵn sàng cho chu kỳ mới (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã chứng khoán: SJS) cho biết thị trường bất động sản có nhiều biến động, các công ty gặp nhiều khó khăn.

Sudico cũng không nằm ngoài các tác động khách quan của thị trường nhưng chủ động nắm bắt tình hình, có đội ngũ nghiên cứu, thuê tư vấn nghiên cứu thị trường, nghiên cứu quy định mới của luật để áp dụng vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Năm nay, công ty này đặt kế hoạch doanh thu 858 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, tăng lần lượt 60% và 38% so với thực hiện năm trước. Hiện tại, Sudico có các dự án Nam An Khánh, Nam An Khánh mở rộng, Văn La, Hòa Hải (Đà Nẵng), Ngọc Vừng (Quảng Ninh), Thịnh Lang (Hòa Bình).

Tổng giám đốc Hodeco Lê Viết Liên e ngại một số vấn đề như tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó khăn về cơ chế chính sách chưa được gỡ bỏ, các dự án vẫn nằm được các luật có hiệu lực kéo theo nguồn cung năm nay chưa thể cải thiện, thị trường tiếp tục khó khăn. Doanh nghiệp có thể vẫn khát vốn và trái phiếu cần thời gian phục hồi nên doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền và hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Hodeco đã chuẩn bị một số quỹ đất tương đối tốt để nắm bắt sự phát triển của thị trường bất động sản thời gian tới. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.658 tỷ đồng, ợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,5 lần và 4 lần năm trước.

Để thực hiện kế hoạch, công ty tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, cơ cấu lại danh mục dự án, xem xét chuyển nhượng một số dự án nhằm cân dối dòng tiền. Cân bằng chính sách đầu tư nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng.

Trong năm nay, chiến lược của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) là tập trung phát triển sản phẩm, đọc vị thị trường, đẩy mạnh hệ thống phân phối, tăng trưởng doanh số, tạo dòng tiền mạnh để tái đầu tư và thiết lập dự án lớn trên thị trường.

Công ty này dự kiến sẽ có ít nhất 4-6 dự án đủ điều kiện tốt để giới thiệu ra thị trường, tập trung tại các Tỉnh, Thành phố có tiềm năng phát triển và nhu cầu cao như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng…