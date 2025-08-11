Thấy dễ kiếm tiền qua Koi Global, người phụ nữ ở Hà Nội mất 630 triệu đồng

Ngày 11/8, Công an TP Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global.

Theo cơ quan chức năng, ngày 21/7, chị D. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) được một đối tượng quen trên mạng rủ tham gia đầu tư tiền ảo qua ứng dụng Koi Global.

Đối tượng chủ động chuyển cho chị 18 triệu đồng để mời chơi thử. Do tin tưởng, chị D. đã nạp 60 triệu đồng vào tài khoản trên ứng dụng trên và rút được 1,5 triệu đồng tiền lãi.

Mất tiền khi đầu tư tiền ảo qua ứng dụng Koi Global (Ảnh: Công an Hà Nội).

Thấy dễ kiếm tiền, chị D. tiếp tục thực hiện thêm 5 lần nạp tiền với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng đề nghị chị D. nâng cấp tài khoản lên VIP 1 với mức giá 30.000 USDT (một loại tiền mã hóa). Người phụ nữ 45 tuổi đã nạp thêm 280 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ.

Lúc này, đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải chuyển đủ tiền. Chị D. khi đó mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online.

"Không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận", Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.