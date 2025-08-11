Báo Thái Lan bình luận trước trận đội nhà quyết đấu tuyển nữ Việt Nam

Hiện tại, sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Thái Lan có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại 14-0. Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A. Còn đội tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại 13-0, đứng nhì bảng A.

Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A (Ảnh: FAT).

Đội nào thắng trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan vào tối 12/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội bóng đó sẽ giành ngôi đầu. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, Thái Lan sẽ xếp trên đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sau vòng bảng.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đang có phong độ chói sáng tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Thái Lan đã thắng hai trận liên tiếp, trước khi gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày 12/8”.

“Đội tuyển nữ Việt Nam cũng tỏ ra không kém so với Thái Lan. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng 7-0 trước Indonesia. Những ngôi sao vàng (biệt danh của các đội tuyển Việt Nam) có cùng 6 điểm như Thái Lan, dù họ tạm xếp nhì bảng. Cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều đã có vé vào bán kết”, Siam Sport viết thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích đối đầu tốt hơn Thái Lan trong những năm gần đây (Ảnh: Thành Đông).

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath mượn lời HLV Koji Kyotoku (người Nhật Bản), thẳng thắn đánh giá đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào lúc này mạnh hơn so với đội tuyển nữ Thái Lan.

Thairath cho biết: “HLV đội tuyển nữ Campuchia Koji Kyotoku tiết lộ đội chủ nhà Việt Nam mạnh hơn so với Thái Lan, tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay”.

“Nhận định này được đưa ra trước khi Thái Lan tranh ngôi đầu bảng A với đội tuyển nữ Việt Nam. Cho dù Campuchia từng thua Thái Lan và Việt Nam với cùng tỷ số 0-7, nhưng HLV Koji Kyotoku vẫn nhận định có sự khác biệt giữa hai đội đang dẫn đầu bảng A”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan.

Thairath không quên dẫn lời HLV Koji Kyotoku của đội tuyển nữ Campuchia: “Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đều mạnh hơn hẳn so với Campuchia. Nhưng nếu phải so sánh giữa hai đội đấy với nhau, tôi đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam có lối chơi ấn tượng hơn so với đội tuyển Thái Lan”.