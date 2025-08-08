Rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng) mới đây ký Văn bản số 117 đề nghị đề nghị Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án tồn đọng trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751.

Văn bản nêu, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, hồi sinh và đưa vào vận hành, hoạt động nhiều dự án quy mô lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công trình, dự án chưa được các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, để tồn đọng, dừng thi công kéo dài gây thất thoát lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin các dự án có khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.

Đồng thời, các cơ quan trên chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp bỏ sót, còn dự án tồn đọng, khó khăn vướng mắc không đưa vào danh mục báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 751.Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật hiện hành và chính sách đặc thù nêu tại Nghị quyết số 170 của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, các đơn vị khẩn trương rà soát, xác định tất cả các dự án có tình huống pháp lý tương tự Nghị quyết 170, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng tương tự để giải quyết theo từng nhóm chính sách cụ thể, tổng hợp gửi về Ban chỉ đạo trên hệ thống 751 thời hạn đến hết ngày 10/8.

Trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 đưa ra 3 lưu ý với các Bộ, ngành, địa phương. Thứ nhất, rà soát chỉ đề xuất các dự án có khó khăn, vướng mắc sau khi có các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Thứ 2, đối chiếu các vấn đề của dự án để xác định chính xác tình huống pháp lý tương tự trường hợp quy định tại Nghị quyết 170, nêu rõ điều khoản đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ đối với từng dự án cụ thể.

Thứ 3, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu phát sinh các dự án khó khăn, vướng mắc tương tự như các dự án tại Nghị quyết 170 sau thời hạn quy định nêu trên.

Một dự án bất động sản tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Phó Thủ tướng yêu cầu đối với các dự án không áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 170 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm rà soát, xác định rõ các trường hợp có thể áp dụng dự thảo Đề cương giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban chỉ đạo 751 để xử lý các dự án tồn đọng.

Trường hợp cần bổ sung giải pháp khác, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng dự án, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó giải pháp nêu rõ vướng mắc pháp luật, thẩm quyền xử lý cụ thể. Kết quả rà soát báo cáo về Ban chỉ đạo 751 trước ngày 15/8.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thành lập Tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tại địa phương do lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo chỉ đạo…

Đồng thời, các địa phương xây dựng cơ chế phối hợp với Ban chỉ đạo 751 để đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền; đảm bảo tiến độ, thông tin số liệu chính xác, báo cáo kết quả tháo gỡ kịp thời với Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 751.