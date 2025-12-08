6 ý tưởng tận dụng gầm cầu thang vừa đẹp vừa hữu dụng

Trong bối cảnh "tấc đất tấc vàng" tại các đô thị lớn, mỗi m2 trong ngôi nhà đều là tài sản quý giá cần được tận dụng triệt để. Tuy nhiên, khu vực gầm cầu thang thường là nơi khiến nhiều người đau đầu vì hình dáng góc cạnh, méo mó và khó bố trí.

Thay vì để trống hoặc nhồi nhét đồ đạc một cách lộn xộn, bạn hãy thử áp dụng tư duy thiết kế thông minh để biến khu vực này thành một không gian vừa đẹp, vừa đỉnh về công năng.

Dưới đây là 6 giải pháp cải tạo gầm cầu thang được đánh giá là hiệu quả và phù hợp nhất với không gian sống hiện đại tại Việt Nam.

Hệ tủ âm tường giấu đồ thông minh

Giải pháp này là cứu tinh hoàn hảo cho những ngôi nhà có quá nhiều đồ đạc lặt vặt. Thay vì để lộ thiên gây rối mắt, bạn có thể thiết kế hệ tủ kéo ray trượt hoặc cánh mở nương theo độ dốc của cầu thang.

Tận dụng không gian gầm cầu thang làm tủ âm tường, giúp tăng diện tích lưu trữ (Ảnh: Real Homes).

Không gian này cực kỳ lý tưởng để cất giữ giày dép, mũ bảo hiểm, áo mưa hay các dụng cụ sửa chữa gia đình. Để tạo hiệu ứng thị giác tốt nhất, hãy sơn mặt tủ cùng màu với tường hoặc cầu thang. Khi đóng lại, toàn bộ hệ tủ sẽ "tàng hình" vào bức tường, trả lại sự gọn gàng tuyệt đối cho phòng khách.

Góc làm việc tại gia nhỏ gọn

Xu hướng làm việc tại nhà ngày càng phổ biến khiến nhu cầu về một góc bàn giấy riêng tư tăng cao. Nếu diện tích nhà không cho phép bố trí phòng làm việc riêng, gầm cầu thang chính là ứng cử viên sáng giá.

Góc làm việc nhỏ xinh dưới gầm cầu thang (Ảnh: TheCoolist).

Bạn chỉ cần một chiếc bàn gỗ nhỏ được đóng vừa vặn với hốc tường, kết hợp cùng vài đợt kệ treo cao để tài liệu. Đừng quên lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ để bảo vệ mắt. Vậy là bạn đã có ngay một góc làm việc yên tĩnh, tách biệt và đầy cảm hứng mà không chiếm dụng không gian sinh hoạt chung.

Kho lưu trữ mở rộng cho căn bếp

Với những thiết kế nhà ống phổ biến tại Việt Nam, cầu thang thường đóng vai trò ngăn cách giữa phòng khách và bếp. Vì thế, tận dụng gầm cầu thang để mở rộng công năng cho nhà bếp là một ý tưởng cực kỳ hợp lý.

Nếu cầu thang gần bếp, khoảng trống này cực kỳ phù hợp để làm kho thực phẩm, dụng cụ nhà bếp (Ảnh: Homes & Gardens).

Khu vực này có thể biến thành một chiếc tủ kho để trữ đồ khô, gạo, hoặc các thiết bị bếp ít dùng như máy xay, nồi lẩu. Thậm chí, nhiều gia chủ hiện đại còn thiết kế các ngăn kéo trượt dọc chuyên dụng để đựng gia vị, đồ hộp, giúp căn bếp chính luôn thoáng đãng và sạch sẽ.

Thư viện mini hoặc góc đọc sách chill

Nếu bạn là người yêu sách và muốn tìm một khoảng lặng trong ngôi nhà, hãy biến gầm cầu thang thành góc thư giãn của riêng mình. Một chiếc bục gỗ tích hợp ngăn kéo bên dưới, bên trên trải nệm êm ái cùng vài chiếc gối tựa lưng là đủ để tạo nên một chốn nghỉ ngơi lý tưởng.

Góc đọc sách thư giãn nho nhỏ dưới gầm cầu thang (Ảnh: House & Garden).

Kết hợp thêm các kệ sách đóng treo tường nương theo độ dốc cầu thang, bạn vừa giải quyết được bài toán lưu trữ sách vở, vừa tạo ra một điểm nhấn trang trí đầy tính nghệ thuật cho ngôi nhà.

Không gian riêng tư cho thú cưng

Xu hướng nuôi thú cưng đang lên ngôi, và việc dành một không gian riêng cho những người bạn bốn chân này là điều cần thiết. Gầm cầu thang với đặc điểm kín đáo, ít ánh sáng chói chang lại vô tình trở thành "ngôi nhà nhỏ" lý tưởng cho chó hoặc mèo.

Không gian dưới thang là “nhà nhỏ” lý tưởng cho thú cưng (Ảnh: Meetphillis).

Bạn có thể thiết kế một ô cửa nhỏ xinh xắn, bên trong lót đệm êm và đặt khay thức ăn. Việc này không chỉ giúp thú cưng có nơi ngủ nghỉ ấm áp mà còn hạn chế được mùi hôi hay lông rụng vương vãi ra sàn nhà hay ghế sofa.

Nhà vệ sinh phụ tiện lợi

Dù diện tích khiêm tốn, gầm cầu thang vẫn đủ để bố trí một nhà vệ sinh phụ phục vụ cho khách hoặc nhu cầu nhanh của gia đình ở tầng trệt. Để không gian này không bị bí bách, gia chủ nên ưu tiên sử dụng các thiết bị vệ sinh nhỏ gọn, bồn rửa góc và tông màu sáng.

Nếu bố trí hợp lý, toilet nhỏ có thể lọt gọn dưới cầu thang (Ảnh: YouTube).

Tuy nhiên, khi thực hiện ý tưởng này, cần lưu ý kỹ vấn đề kỹ thuật đường nước và quạt thông gió để đảm bảo sự khô thoáng và vệ sinh cho cả ngôi nhà.