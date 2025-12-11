Lý do chưa thể tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

Ngày 11/12, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) có văn bản phúc đáp gửi Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM), Sở Xây dựng TPHCM và Sở Xây dựng Đồng Nai về việc tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51.

BVEC là chủ đầu tư dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 51. Dự án được đưa vào khai thác năm 2013. Đến 13/1/2023, dự án chính thức tạm dừng thu phí, ba trạm thu phí trên quốc lộ 51 qua địa bàn Đồng Nai và TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bỏ hoang cho đến nay.

Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Trong văn bản phản hồi với cơ quan quản lý Nhà nước, BVEC cho rằng do bị tạm dừng thu phí nên công ty không có kinh phí để duy tu, bảo trì con đường và đã tạm bàn giao cho Khu quản lý Đường bộ IV (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 4/2023).

Việc tạm dừng thu phí cũng làm cho nhà đầu tư gặp khó khăn, cụ thể là chưa hoàn được vốn cho các cổ đông số tiền 307 tỷ đồng, và chưa trả xong nợ vay ngân hàng với dư nợ gốc còn lại là 470 tỷ đồng.

"Tài sản đảm bảo cho dư nợ vay trên là quyền thu phí 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51. Chính vì chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, nên việc tháo dỡ trạm thu phí hay làm thay đổi bất kỳ tài sản đảm bảo hình thành từ nợ vay, BVEC phải xin ý kiến đầy đủ của các ngân hàng đồng tài trợ", BVEC nêu vấn đề.

BVEC cũng cho hay, công ty đã xin ý kiến các ngân hàng và đã nhận được văn bản phản hồi của ngân hàng đầu mối BIDV Đồng Nai.

Cụ thể, BIDV Đồng Nai trả lời rằng, việc tháo dỡ trạm thu phí hoặc làm thay đổi bất kỳ bộ phận nào của các trạm thu phí nêu trên phải có sự đồng ý bằng văn bản của các ngân hàng đồng tài trợ. Nếu thực hiện mà không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp sẽ là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tài sản của ngân hàng và có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Nam Anh).

Quốc lộ 51 dài 72km, đi qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm: T1, T2 (địa bàn Đồng Nai), T3 thuộc TPHCM.

Theo phụ lục hợp đồng được ký vào năm 2017, thời gian thu phí dự án dự kiến kết thúc vào tháng 1/2030. Tuy nhiên, lưu lượng xe qua trạm thực tế cao hơn so với tính toán trước đây, vào năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu BOT quốc lộ 51 tạm ngưng thu phí để tính toán lại.