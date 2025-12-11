Lực lượng CSGT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1996-2014

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Những chặng đường vẻ vang của lực lượng CSGT I. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp II. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc III. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1975-1985, lực lượng CSGT tham gia giữ gìn TTATGT, TTXH tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam - Xã hội chủ nghĩa + Giai đoạn 1986-1995, thành tựu nổi bật của lực lượng CSGT trong 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1996-2014: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị; trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước + Giai đoạn 2015 đến nay

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, giai đoạn 1996-2014, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị; trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lực lượng CSGT công an các tỉnh, thành phố trên cả nước (Ảnh: Trần Thanh).

Tính từ năm 1995 đến năm 2014, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu đề xuất báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành một loạt các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 2 Chỉ thị của Ban Bí thư và 6 Luật, 23 Nghị định của Chính phủ, 5 Nghị quyết của Chính phủ và nhiều quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thời gian qua, các mặt công tác của lực lượng CSGT đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

- Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được tăng cường, hoạt động tuần tra, kiểm soát được đổi mới về phương thức hoạt động. Từ năm 2003 đến 2014, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý gần 57 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 1,6 triệu trường hợp, tạm giữ hơn 241.000 lượt ô tô, hơn 7,3 triệu xe máy.

Phát hiện và phối hợp bắt giữ hơn 8.100 tên tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, cùng nhiều vũ khí, hàng lậu, gian lận thương mại, góp phần quan trọng trong ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Từ năm 2010 đến năm 2015, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã trực tiếp điều tra, khám phá 1.671 vụ, trong đó 739 vụ hình sự, 680 vụ kinh tế; 252 vụ ma túy; bắt giữ 7.026 đối tượng.

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt cũng đạt kết quả quan trọng, những năm đầu thời kỳ đổi mới đất nước, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt rất phức tạp, thời kỳ cao điểm bắt trên 5.000 tên tội phạm/năm.

Do tiến hành quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, cùng với kết quả của quá trình đổi mới của ngành đường sắt, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt có chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự, tình hình vi phạm trật tự trên tàu, dưới ga, dọc ven đường sắt giảm đến mức thấp nhất.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông có nhiều tiến bộ, lực lượng CSGT chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong Nhân dân.

CSGT đảm bảo an toàn giao thông cho tổng hợp luyện diễu binh sự kiện A80 (Ảnh: Trần Thanh).

Quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và thắt dây an toàn khi đi ô tô đã dần trở thành thói quen của người tham gia giao thông. Công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông được phân định rõ ràng, rành mạch hơn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.

Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của CSGT từng bước được hoàn thiện; tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông đã khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông.

- Công tác cải cách hành chính, nhất là trong đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ luôn được chú trọng nghiên cứu, cải tiến các thủ tục theo hướng ngày càng đơn giản, thuận lợi cho Nhân dân, loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, giảm đi lại và sự chờ đợi của Nhân dân, được công luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

- Công tác dẫn đoàn, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho hàng nghìn chuyến công tác của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Quốc tế thăm, làm việc tại Việt Nam và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, SEA Games 22... đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

- Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo triển khai nhiều đề án, dự án đầu tư cho lực lượng CSGT tăng cường năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Qua đó, giúp cho trình độ, năng lực cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng cao, nhất là trình độ về công nghệ, thông tin, chế độ chính sách, điều kiện làm việc được cải thiện.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hằng năm, phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân trong cán bộ, chiến sĩ CSGT, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.

- Công tác nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm được chú trọng. Từ 1996-2015, chỉ tính riêng Cục CSGT đã nghiên cứu 19 đề tài khoa học, đã nghiệm thu 15 đề tài, trong đó có 9 đề tài đạt loại xuất sắc...

Với những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến đáng kể về trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn đua xe trái phép; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

Đặc biệt, từ năm 2003 trở lại đây, tai nạn giao thông được kiềm chế, nhiều năm liên tục tai nạn giao thông được kéo giảm so với năm trước, góp phần quan trọng ổn định trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước.

(Còn tiếp)...